Nacional / México

Mantenimiento del SPEI este viernes: bancos en México suspenden transferencias temporales

Este tipo de labores son comunes y necesarias para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema financiero nacional

Oct. 24, 2025
Este viernes 24 de octubre, el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), administrado por el Banco de México, llevará a cabo labores de mantenimiento programado. El servicio estará suspendido a partir de las 5:45 de la tarde y se espera que vuelva a operar con normalidad alrededor de las 8:00 de la noche.

Durante este lapso, los usuarios no podrán enviar ni recibir dinero entre cuentas de diferentes bancos, por lo que las transferencias interbancarias quedarán temporalmente deshabilitadas. Según el aviso, la interrupción efectiva se presentará de las 18:00 a las 20:00 horas.

APLICACIONES BANCARIAS SEGUIRÁN FUNCIONANDO CON LIMITACIONES

A pesar de la pausa en el sistema SPEI, las aplicaciones y plataformas de banca en línea continuarán operando de manera normal para realizar consultas, pagos de servicios y movimientos internos. Sin embargo, cada vez que los usuarios ingresen a la app verán un aviso relacionado con el mantenimiento en curso.

Instituciones financieras como BBVA México, Banco Azteca, Banorte y Nu informaron con anticipación a sus clientes sobre la suspensión temporal del servicio. Además, recomendaron realizar las transferencias importantes antes del horario establecido para evitar inconvenientes o retrasos en operaciones urgentes.

¿QUÉ BANCOS ESTARÁN AFECTADOS POR EL MANTENIMIENTO?

Debido a que el sistema SPEI regula la mayoría de las operaciones interbancarias en México, prácticamente todos los bancos del país experimentarán afectaciones durante el mantenimiento. Entre las instituciones que no podrán realizar transferencias se encuentran:

  • BBVA
  • Banamex (Citibanamex)
  • Banorte
  • Banregio
  • BanCoppel
  • BanBajío
  • Banco Azteca
  • Caja Popular Mexicana
  • HSBC
  • Nu
  • Santander
  • Scotiabank

RECOMENDACIONES PARA LOS USUARIOS

Las autoridades y los bancos sugieren programar los movimientos con antelación, especialmente si se trata de pagos urgentes o depósitos interbancarios. Una vez concluido el mantenimiento, el servicio SPEI volverá a funcionar con normalidad en todas las instituciones.

Este tipo de labores son comunes y necesarias para garantizar la seguridad y eficiencia del sistema financiero nacional, por lo que se espera que la afectación sea únicamente temporal.

Brayam Chávez
Brayam Chávez


