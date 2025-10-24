Sheinbaum presenta su libro "Diario de una transición histórica" ¿Dónde estará disponible y cuánto cuesta?

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, presentó este viernes 24 de octubre su nuevo libro titulado "Diario de una transición histórica", al término de su conferencia matutina en Palacio Nacional.

¿DE QUÉ TRATA EL LIBRO DE CLAUDIA SHEINBAUM PARDO?

Esta obra narra en primera persona los momentos clave del cambio de administración federal tras las elecciones de 2024, cuando asumió el cargo como la primera mujer en ocupar la Presidencia de la República.

La mandataria mostró por primera vez a la prensa la portada del libro, en la que aparece caminando junto a su antecesor, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dentro de los pasillos del recinto.

"Ya salió, este fin de semana ya lo van a poder encontrar, Diario de una transición histórica, en las librerías", dijo la mandataria, destacando que el proceso de redacción y corrección le llevó varios meses antes de ser entregado a la editorial Planeta, responsable de su publicación y distribución.

La obra, que cuenta con 248 páginas y tapa blanda, está concebida como un diario que recoge reflexiones, experiencias y anécdotas de los meses que marcaron el traspaso de poder entre López Obrador y Sheinbaum.

Según la sinopsis oficial, el texto representa "el inicio del segundo piso de la Cuarta Transformación" y uno de los capítulos más significativos de su vida política y personal. En la descripción incluida en la contraportada, la presidenta escribe:

"Este es el diario de uno de los momentos más extraordinarios que entrelazan mi vida con la historia de nuestro país... Entrego esta obra como prenda de mi compromiso, lleva el sello personal de mi convicción, de mi esfuerzo y del amor profundo que siento por mi patria".

¿CUÁNTO CUESTA "DIARIO DE UNA TRANSICIÓN HISTÓRICA" Y DÓNDE LO VENDEN?

El precio promedio del ejemplar es de 298 pesos mexicanos, según la información publicada en línea por las principales cadenas libreras.

Por ahora, el libro ya está disponible a la venta en las Librerías Gandhi y se espera que en los próximos días llegue a otras plataformas y puntos de distribución física.

Con esta publicación, Claudia Sheinbaum suma una nueva faceta a su carrera, presentando un testimonio personal sobre uno de los momentos políticos más relevantes de la historia contemporánea de México.