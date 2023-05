Madre buscadora es ejecutada en Celaya

Tenía tres años buscando a su hijo; sin embargo, no lo encontró y en su lugar, hombres armados la asesinaron cuando viajaba en bicicleta por fuera de un kínder, en Guanajuato.

Se trata de la muerte de la madre buscadora, Teresa Magueyal, quien fue acribillada este martes cuando circulaba en su bici por la calle Melchor Ocampo, por fuera de un jardín de niños que se localiza en el poblado San Miguel Octopan, en Celaya.

Teresa formaba parte del colectivo "Una Promesa por Cumplir", al que se había sumado desde la desaparición forzada de su hijo, José Luis Apaseo Magueyal, el 6 de abril de 2020, en San Miguel.

Respecto a su muerte, el colectivo emitió un comunicado: condenó el asesinato de Teresa Magueyal y afirmó que seguirán buscando a su hijo José Luis.

"Hoy, otra madre fue asesinada sin conocer el paradero de su hijo. Condenamos su cobarde asesinato y exigimos a las autoridades que investiguen de manera inmediata a los culpables de este terrible hecho", señala el documento.

También pidieron garantías en cuanto a las medidas de reparación para su familia, así como mecanismos de no repetición, "pues en Guanajuato las mujeres que buscamos no estamos seguras, nos matan a la luz del día. Hacer el trabajo que no realizan las autoridades, que es buscar a nuestros familiares, no debería significar una sentencia de muerte", detalló la agrupación.

Asimismo, el colectivo demandó a las autoridades que investiguen el crimen que cobró la vida de Teresa.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) indicó que se inició una investigación por la ejecución de Magueyal.

José Luis, el hijo de la malograda madre buscadora, desapareció a los 34 años de edad. Vestía un pantalón de mezclilla claro, playera gris y tenis Converse blancos.

Como señas particulares: tatuajes en el brazo con las imágenes de San Judas Tadeo y San Miguel Arcángel, y en el pecho la figura de un perro, y en la espalda otro que dice "Hecho en México".