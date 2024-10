Lotería de Visas 2026: conoce la manera de vivir legalmente en Estados Unidos

El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha anunciado la apertura de la Lotería de Visas 2026, una iniciativa que ofrece más de 50 mil residencias permanentes en el país, este documento es conocido como "Green Card" y se dará a ciudadanos extranjeros de países con bajas tasas de migración.

Ahora mismo, el Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que el período de inscripciones se abrió el 2 de octubre y se extenderá hasta el 5 de noviembre de 2024. Para poder participar en la Lotería de Visas 2026 y obtener la residencia permanente en el país, los interesados deben de cumplir con una serie de requisitos fundamentales.

Para poder participar en este programa, los solicitantes deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

Para poder participar en dicha lotería, los interesados deberán de seguir estos pasos:

The Diversity Visa Program (#GreenCardLottery) has launched! To apply, fill out the form and attach a passport-style photo at the https://t.co/f7Yxk824mE. The entry period will remain open until Nov 5.

?? Get your DV Lottery photo online: https://t.co/g2Did0tnqz#DVlottery pic.twitter.com/irhoB26nJ9