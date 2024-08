"Los mexicanos vivimos en una democracia" AMLO defiende nuevamente la reforma al Poder Judicial

Este viernes, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) defendió nuevamente la reforma al Poder Judicial que ha propuesto, en medio de un paro laboral por parte de los trabajadores del sector y las recientes declaraciones del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar.

El mandatario enfatizó que el objetivo principal de esta reforma es erradicar la corrupción, un pilar fundamental de la Cuarta Transformación (4T), iniciativa que él mismo encabeza.

"Podemos ir limpiando de corrupción al Poder Judicial y que los jueces, magistrados y ministros sepan que representan al pueblo, a la nación y que su función es impartir justicia, por eso se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación, sino había que quitarle el nombre", declaró López Obrador.

MÉXICO VIVE EN UNA DEMOCRACIA: AMLO A SALAZAR

AMLO continuó su discurso poco después de anunciar la nota diplomática enviada el 22 de agosto a su homólogo estadounidense, Joe Biden. En su intervención, López Obrador insistió en la necesidad de la reforma, subrayando que México vive en una democracia en la cual el pueblo elige a todos sus gobernantes.

"Entonces estamos proponiendo esa reforma y no quieren, ¿cuál es la afrenta? ¿Cuál es el agravio? ¿Cuál es la violación que se está cometiendo? ¿Qué no los mexicanos vivimos en una democracia? ¿Qué no es la democracia el gobierno del pueblo y para el pueblo?", expresó el presidente.

Por último, López Obrador citó el Artículo 39 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, recordando que el pueblo tiene el poder de cambiar la forma de su gobierno si así lo desea.

Este principio, según el presidente, debería aplicarse también a los magistrados y jueces, tal como ocurre con la elección de presidentes municipales, gobernadores y diputados federales.