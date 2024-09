Los mejores desayunos mexicanos para iniciar la jornada, según Taste Atlas 2024

El desayuno es el alimento más importante del día, puesto que son los platillos que se encargaran de proporcionarte la energía y nutrientes necesarios para realizar las actividades de tu jornada. Debemos admitir, que trabajar con el estómago vacío es algo realmente incómodo de hacer.

Los desayunos de México son los mejores, llenos de sabor y con abundantes porciones. Para que sigas disfrutando de ellas, te diremos cuáles son los mejores desayunos mexicanos, basándonos en el listado compartido por Taste Atlas, opciones que seguramente son tus favoritas.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE DESAYUNAR?

El desayuno se considera una de las comidas más importantes del día, una frase que en más de una ocasión hemos escuchado. Aunque parezca mito, es una realidad, debido a que nuestro cuerpo pasa por muchas horas de ayuno, al despertar los primeros alimentos que comamos se absorberán mejor, en especial todos los nutrientes.

Por otro lado, al salir de casa con el estómago vacío, hay una mayor probabilidad de aumento de peso, puesto que al comer no mediremos nuestras porciones, además de afectar la forma en que desempeñamos nuestra jornada, al tener una sensación de irritación y cansancio. Recordemos que un desayuno debe ser completo y tener alimentos de la tabla alimenticia.

¿CUÁLES SON LOS MEJORES DESAYUNOS MEXICANOS?

La ventaja de los desayunos mexicanos es que suelen ser porciones realmente abundantes, además de contar con varias opciones disponibles que se adapten a los gustos de los comensales, características que ha sorprendido a diversos extranjeros al momento de visitar el país.

Taste Atlas 2024 se ha encargado de buscar los mejores desayunos en México, alternativas saciantes que seguramente hemos tenido la oportunidad de probar, por eso te revelaremos los mejores 14 desayunos:

Chilaquiles 4.6 Enfrijoladas 4.3 Huevos divorciados 4.3 Toquera 4.2 Tamales de elote 4.2 Huevos rancheros 4.1 Papadzules 4.1 Gorditas de huevo 4.1 Entomatadas 4 Huevos migas 4 Huevos Motuleños 3.9 Huevos ahogados 3.7 Nopales con huevo 3.6 Torta de tamal 3.5