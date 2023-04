Los 5 mejores cereales para bebé según la Profeco

La alimentación para bebés, debe de ser rica en nutrientes y aportar energía para que los niños crezcan fuertes y saludables. Pasado los 6 meses, la alimentación cambia pues, los bebés empiezan a consumir alimentos en forma de papillas y jugos y la mejor opción, son los alimentos preparados en casa.

La Secretaría de Salud regula los alimentos de los lactantes y niños de corta edad mediante la NOM-131-SSA1-2012.

En la Revista del Consumidor de marzo de 2023, se realizó un estudio y se analizaron 30 productos entre cereales, alimentos y galletas para lactantes y niños de corta edad.

Cereales para niños de corta edad:

Cerelac nestlè, nestùm nestlè y gerber cereales (Mèxico), demostraron que si cumplen con la normatividad de información nutrimental. En el caso de cerelac reducido en azúcar (su reducción en azúcar es con respecto a la receta original que se fabrica en Chile). Se encontró que no cumple con la norma establecida pues no presenta la leyenda "utilícese leche o fórmula, pero no agua", por lo que incumple con las NOM-131-SSA1-2012. Dicho producto no se comercializa actualmente en Mèxico por lo que no corresponde al incluido en el estudio hecho en Mèxico.

En relación a cereales para lactantes gerber arroz, gerber avena arroz, trigo y cebada, gerber avena integral, gerber trigo integral y manzana (Mèxico), la información al consumidor obtuvo aprobación.

En cereales para lactantes de la marca Nestum Nestlé (nestum trigo.manzana.plàtano, nestum 4 cereales, nestum avena y nestum arroz) de Mèxico, cumplieron con la normativa vigente en relación a contenido energético, azúcares, grasa, carbohidratos por diferencia y proteína.

Se analizò también información comercial, lote, marca, denominación, fecha de caducidad, contenido neto, declaraciòn nutrimental, leyendas obligatorias, instrucciones de preparación o uso, ingredientes, alérgenos, nombre o denominación o razón social y domicilio fiscal del responsable del producto.

De los cereales para lactantes analizados, nestum nestlè (quinoa y siete granos) de Chile, cumplió normatividad.

Alimentos para lactantes. gerber chips y gerber puffs (Malasia) aprobaron la NOM.

En cereales para lactantes, gerber orgánico (avena, mijo y quinoa) de Estados Unidos, aprobó el estudio.

Los alimentos para lactantes de marca gerber, snacks for baby (Estados Unidos) aprobado

Alimentos para niños de corta edad. Gerber junior kids snakcs tostaditas de arroz sabor limón y gerber junior tostaditas de arroz sabor a chile y limón y gerber junior tostaditas de arroz sabor a queso. Aprobaron

Alimentos para niños de corta edad, las marcas gerber junior tostaditas de arroz sabor tomate (Mèxico), gerber pufs fresa-manzana, gerber pufs durazno y gerber puffs moras (Estados Unidos), obtuvieron aprobación.

En relación a galletas para lactantes y niños de corta edad, las marcas aprobadas son: Gerber primeras galletitas (Perù), parents choice (Tailandia) galletas de arroz jazmin-manzana, parents choice galletas de arroz jazmìn blueberry y parents choice galletas de arroz jazmin plátano, cumplieron con la norma establecida vigente.

Finalmente se analizaron galletas para lactantes y niños de corta edad de la marca Heinz (Italia) a partir de los 7 meses y Heinz a partir de los 9 meses, pasaron verificación en el estudio.

Todos los productos analizados no cuentan con los sellos de advertencia debido a que cumplen con la normatividad vigente.