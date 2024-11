Los 3 tipos de fraude digital que ocurren con más frecuencia en México

Las nuevas tecnologías se han convertido en toda una herramienta, que lamentablemente también ha beneficiado a la creación de nuevos fraudes digitales, haciendo que los usuarios estén más expuestos al robo de información en México y todo el mundo.

Dentro de los fraudes más frecuentes en el país, existen 3 tipos, los cuales cada vez suman más víctimas a la lista. Por eso, te revelaremos cuáles son y cómo identificarlos para que no caigas en los engaños de la delincuencia.

¿CUÁLES SON LOS FRAUDES DIGITALES MÁS COMUNES?

El Gobierno de México, destaca que existen diversos tipos de fraudes digitales, pero hay 3 que sobresalen por ser uno de los más comunes, por lo que debemos tener cuidado al momento de recibirlos en nuestros dispositivos digitales.

Primero tenemos al phishing, que consiste en que el hacker se hace pasar por una persona de confianza o empresa reconocida, enviando un correo electrónico en el que se solicita un pago, además de enviar un enlace para que la víctima ingrese, portal en el que se buscará el robo de datos.

Por otro lado, tenemos el vishing, a diferencia del anterior, acá se emplean llamadas telefónicas, donde el delincuente se hará pasar por alguna entidad bancaria para obtener datos personales y contraseñas de las cuentas de la víctima.

Finalmente, tenemos el smishing, es muy similar a las anteriores, solamente que toda la estafa se desarrollará mediante un mensaje de texto, con la finalidad de robo de información personal o para acceder a tus cuentas, ya sea que te envíen un número telefónico falso para que hables al banco o ingreses a un enlace web.

¿CÓMO PREVENIR EL FRAUDE DIGITAL?

Al ser un fraude digital que ocurre con mayor frecuencia en México, hay que ser cuidadosos y mantenernos alerta para evitar ser la siguiente víctima. En el momento en que recibas un mensaje de alerta sobre un mal manejo de alguna cuenta, no caigas en pánico, verifica el remitente para verificar que provenga de un usuario oficial.

Observarás que hacen la solicitud de datos confidenciales; ese será el primer indicio para cancelar la comunicación, puesto que es información que no se puede compartir fácilmente. Por otro lado, se menciona que en los mensajes o el link al que te envíen, contendrá muchas faltas de ortografía, otra señal para ya no continuar en el portal.

Al visualizar estas señales de alarma, hay que tener cuidado, ya que nos estamos arriesgando a ser víctimas de fraude. Ante cualquier duda o situación bancaria, mejor comunícate directamente con los teléfonos oficiales o visita sus oficinas. Inmediatamente corta toda comunicación y realiza una denuncia a la Policía Cibernética, de igual manera solicita apoyo a las mismas autoridades al ser víctima.

Fuente: X @GobiernoMX

No caigas ante la insistencia de la delincuencia, tómalo con calma y analiza todo lo que sucede. Recuerda que no debes compartir tu información personal por ningún medio. Ahora te será fácil identificarlos y no ser la siguiente víctima del fraude digital en México.