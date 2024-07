"Lo imaginaba en una sábana blanca": 'El Bart' revela cómo fue el atentado a Ciro Gómez Leyva

En una entrevista llevada a cabo en el penal de Santa Martha, Saskia Niño de Rivera dialogó con Héctor Eduardo, alias "El Bart", figura central en el intento de asesinato del reconocido periodista Ciro Gómez Leyva el 15 de diciembre de 2022.

Jiménez, quien conducía la motocicleta desde la cual se realizaron los disparos, compartió sus reflexiones en una conversación que será parte del podcast "Penitencia", adelantado por Ciro Gómez Leyva en Imagen y difundido a través de sus plataformas.

Durante la entrevista, "El Bart" expresó su expectativa de impunidad, destacando la frecuencia con la que se cometen crímenes contra periodistas en México sin consecuencias legales significativas.

Según sus propias palabras, la impunidad de tales actos en el país influyó en su decisión de participar en el atentado contra Gómez Leyva: "¿Cuántos periodistas matan en México y no pasa nada? Pero él está haciendo su pancho", afirmó.

Al ser cuestionado por Niño de Rivera sobre sus expectativas al momento de aceptar el encargo de asesinar al periodista, "El Bart" reveló una visión calculada de su escape y futura libertad tras el crimen.

"Mi idea era: muerto, libre y con dinero, ese era mi piense. Lo mato, me voy a donde me tenga que ir, me escondo un rato mientras que se enfrían las cosas, coronado y ya, tan tan, lo que siga. Esa era mi idea, yo me lo imaginaba en su camioneta en una sábana blanca", confesó de manera fría.

CASO CIRO GÓMEZ LEYVA

El 15 de diciembre de 2022, Gómez Leyva conducía de vuelta a casa, en Coyoacán, después de presentar el informativo de la noche en Imagen Televisión. Dos personas a bordo de una moto lo adelantaron. Una de ellas se dio la vuelta, sacó un arma, apuntó a su cabeza y disparó. El blindaje del coche detuvo las balas y el periodista salió ileso del atentado.

Unos días después, a principios de enero, la policía detuvo a 16 personas acusadas de participar en el crimen. Tras la investigación, solo 13 permanecieron imputadas como sospechosas en México.

Todas ellas, según confirmó el propio presentador en una entrevista cuando se cumplió un año del atentado, formaron parte de la "célula de ejecución, es decir, el grupo de sicarios": los autores materiales del atentado.