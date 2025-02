¿Llevar comida al cine es motivo de multa o solo una regla interna? Esto dice la Profeco

Muchas cadenas de cine tienen políticas estrictas que prohíben la entrada con productos externos, argumentando razones comerciales

Una de las dudas más comunes entre los asistentes a las salas de cine en México es si pueden recibir una multa por ingresar con alimentos comprados fuera del establecimiento.

Esta cuestión ha sido objeto de debate durante años, ya que muchas cadenas de cine tienen políticas estrictas que prohíben la entrada con productos externos, argumentando razones comerciales y de higiene.

¿PUEDEN SANCIONARTE O MULTARTE POR INGRESAR CON COMIDA?

Hasta la fecha, no existe una ley que establezca multas para los consumidores que ingresen con alimentos a una sala de cine.

Sin embargo, las empresas pueden negarte el acceso o solicitarte que te retires del establecimiento si no acatas sus reglas internas. En algunos casos, los empleados pueden argumentar que se trata de una política interna, pero no tienen la autoridad legal para imponer sanciones económicas o reportar a un cliente por esta acción.

¿QUÉ HACER SI TE IMPIDEN INGRESAR CON ALIMENTOS?

Si se considera que en un cine del país se está violando los derechos como consumidor, se puede presentar una queja ante la Procuraduría Federal del Consumir (Profeco) a través de sus oficinas, su página web o el Teléfono del Consumidor.

Es recomendable llevar evidencia como fotografías, videos o recibos de compra que respalden tu inconformidad.

¿ES LEGAL QUE REVISEN MI BOLSA EN EL CINE?

En entrevista con Milenio, el titular de Profeco, César Iván Escalante, explicó que al comprar un boleto de ingreso, el cliente debe acatarse a los lineamientos establecidos por la empresa.

Sin embargo, dejó en claro que esto no incluye la revisión de mochilas o bolsas por parte del personal del complejo.

"En el contrato de adhesión o en las condiciones está que no puedes ingresar con alimentos, tienes que cumplir con ese contrato. Si no, finalmente, no vayas a ese cine, ve a algún otro que no tenga esta limitación. Revisar mochilas es ilegal, pedirle al consumidor que enseñe el contenido de la mochila o del bulto está bien si se hace de manera voluntaria, pero de ningún modo se le puede obligar a hacerlo", comentó Escalante.

Con esta aclaración, la Profeco dejó en claro que la entrada de productos ajenos a las salas está condicionada según las normas establecidas por cada cadena de cine.

Escalante reiteró que el artículo 10 de la Ley Federal de Protección al Consumidor prohíbe a los proveedores obligar a los clientes a mostrar el contenido de sus pertenencias.