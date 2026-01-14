  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 14 De Enero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Liberan al exrector de la UACam tras detención por presunta posesión de drogas

La presidenta Claudia Sheinbaum solicitó que se realice una investigación a fondo y transparente sobre la detención José Alberto Abud

Ene. 14, 2026
Se determinó que llevará proceso en libertad.
Se determinó que llevará proceso en libertad.

José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACam), fue liberado luego de haber sido detenido el pasado 12 de enero, presuntamente por posesión de estupefacientes. La detención ocurrió durante la presentación de su tercer informe de labores como rector.

Tras estos hechos, el Consejo Universitario de la UACam designó a la Dra. Fanny Guillermo Maldonado como nueva rectora, decisión que generó un fuerte revuelo en la comunidad universitaria y en la opinión pública.

El hijo del rector detenido acusó al Gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores, de presuntamente haber sembrado las drogas y de hacer un uso ilegal de la fuerza del Estado.

SHEINBAUM PIDE ESCLARECER DETENCIÓN DEL RECTOR

La mañana de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó que se realice una investigación a fondo y transparente sobre la detención del rector de la UACam. Indicó que pidió información detallada a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Sheinbaum subrayó que en México no debe existir ninguna detención con motivaciones políticas. "No se puede usar la justicia como una vendetta política. Eso no puede existir", enfatizó.

La mandataria reconoció que ninguna persona, ya sea rector, periodista o figura pública, está exenta de cometer delitos y, de ser el caso, debe enfrentar las consecuencias legales.

"En este caso hay que revisar las pruebas. Si existen elementos suficientes para la detención, debe proceder la ley; si se trata de otro tema, la justicia no debe usarse para ello", resaltó.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
¿Es realmente seguro registrar tu número con Telcel? Esta es la verdad
Nacional / México

¿Es realmente seguro registrar tu número con Telcel? Esta es la verdad

Enero 14, 2026

Ante el creciente nerviosismo en redes sociales, la empresa aseguró que su plataforma es segura y que la privacidad de sus clientes está protegida

Video viral de canibalismo en Tabasco lleva a la captura de dos personas; aún faltan cinco involucrados
Nacional / México

Video viral de canibalismo en Tabasco lleva a la captura de dos personas; aún faltan cinco involucrados

Enero 14, 2026

El caso comenzó a tomar fuerza pública desde junio de 2025, cuando el material audiovisual se viralizó y permitió identificar a los responsables

Universidades públicas señalan insuficiencia presupuestal para 2026 y piden recursos extraordinarios a Hacienda
Nacional / México

Universidades públicas señalan insuficiencia presupuestal para 2026 y piden recursos extraordinarios a Hacienda

Enero 14, 2026

La Anuies señaló que desde hace años no se incluye en el presupuesto federal una política salarial para las instituciones de educación superior