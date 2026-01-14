Liberan al exrector de la UACam tras detención por presunta posesión de drogas

José Alberto Abud Flores, exrector de la Universidad Autónoma de Campeche (UACam), fue liberado luego de haber sido detenido el pasado 12 de enero, presuntamente por posesión de estupefacientes. La detención ocurrió durante la presentación de su tercer informe de labores como rector.

Tras estos hechos, el Consejo Universitario de la UACam designó a la Dra. Fanny Guillermo Maldonado como nueva rectora, decisión que generó un fuerte revuelo en la comunidad universitaria y en la opinión pública.

El hijo del rector detenido acusó al Gobierno de Campeche, encabezado por Layda Sansores, de presuntamente haber sembrado las drogas y de hacer un uso ilegal de la fuerza del Estado.

SHEINBAUM PIDE ESCLARECER DETENCIÓN DEL RECTOR

La mañana de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum solicitó que se realice una investigación a fondo y transparente sobre la detención del rector de la UACam. Indicó que pidió información detallada a la Secretaría de Gobernación y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Sheinbaum subrayó que en México no debe existir ninguna detención con motivaciones políticas. "No se puede usar la justicia como una vendetta política. Eso no puede existir", enfatizó.

La mandataria reconoció que ninguna persona, ya sea rector, periodista o figura pública, está exenta de cometer delitos y, de ser el caso, debe enfrentar las consecuencias legales.

"En este caso hay que revisar las pruebas. Si existen elementos suficientes para la detención, debe proceder la ley; si se trata de otro tema, la justicia no debe usarse para ello", resaltó.