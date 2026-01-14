¿Es realmente seguro registrar tu número con Telcel? Esta es la verdad

Desde el 9 de enero de 2026, el registro obligatorio de líneas celulares en México ha generado una ola de dudas entre los usuarios. La vinculación del número telefónico con una identificación oficial, como parte del nuevo padrón nacional, despertó preocupaciones sobre la seguridad de los datos personales y el posible mal uso de la información.

Ante el creciente nerviosismo en redes sociales, Telcel aseguró que su plataforma es segura y que la privacidad de sus clientes está protegida mediante protocolos adicionales.

TELCEL RESPONDE A LAS DUDAS SOBRE LA SEGURIDAD

La compañía afirmó que los datos de los usuarios no están expuestos y que el proceso de registro solo puede realizarlo el titular de la línea. Para ello, se utiliza un código único enviado por SMS, el cual funciona como un filtro de seguridad para evitar accesos no autorizados.

Según Telcel, este mecanismo impide que terceros puedan registrar un número que no les pertenece, siempre y cuando el usuario no comparta dicho código.

¿POR QUÉ ES OBLIGATORIO REGISTRAR TU NÚMERO?

El registro forma parte del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual establece que todas las líneas activas deben estar vinculadas a una identidad oficial para poder seguir contando con el servicio.

En caso de no cumplir con este requisito dentro del plazo establecido, las líneas podrían ser suspendidas o incluso dadas de baja, de acuerdo con la normativa vigente.

UN RETO LOGÍSTICO SIN PRECEDENTES

Más allá de la seguridad, uno de los principales cuestionamientos es si el sistema podrá soportar la carga de usuarios. México cerró el año pasado con más de 160 millones de líneas activas, lo que representa un desafío técnico enorme.

Para cumplir con el plazo de 180 días, sería necesario registrar alrededor de un millón de líneas diarias, lo que equivale a más de 47 mil registros por hora, sin interrupciones. Especialistas en telecomunicaciones advierten que este ritmo es difícil de sostener y que la falta de un sistema centralizado robusto podría generar retrasos.

¿QUÉ DATOS TE PIDEN REALMENTE AL REGISTRARTE?

Uno de los temores más comunes es que las empresas soliciten información excesiva. Sin embargo, la normativa establece que solo se deben recabar datos básicos para validar la identidad del usuario.

Entre la información solicitada se encuentra el nombre completo o razón social, la CURP o RFC, el número telefónico y el tipo de identificación oficial presentada. No se deben pedir datos bancarios ni información sensible adicional.

FALLAS EN EL SISTEMA Y QUÉ HACER SI OCURRE

Las autoridades reconocieron que, debido al alto volumen de solicitudes, las plataformas han presentado intermitencias. Si el sistema falla al intentar hacer el trámite, la recomendación es esperar y volver a intentarlo más tarde.

También se aconseja no compartir capturas de pantalla del proceso, códigos SMS o documentos oficiales en redes sociales, ya que esto sí puede representar un riesgo real para la seguridad de la información.

LA INFORMACIÓN ESTÁ PROTEGIDA POR LEY

Las empresas de telecomunicaciones están obligadas a cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos Personales, lo que implica implementar medidas técnicas y físicas para evitar la pérdida, filtración o uso indebido de los datos.

La información recabada es confidencial y no puede ser utilizada para fines distintos a la identificación de la línea, al menos en el marco legal actual.

¿QUÉ SIGUE PARA LOS USUARIOS?

Ante la saturación del sistema, algunos analistas consideran probable que las autoridades amplíen el plazo de registro. Mientras tanto, el trámite sigue siendo obligatorio.

La recomendación principal es realizar el proceso únicamente a través de los canales oficiales de tu proveedor y desconfiar de enlaces o mensajes externos que prometan facilitar el registro, ya que podrían tratarse de intentos de fraude o phishing.