"La violencia contra las mujeres no puede continuar": Sheinbaum sobre el caso de Andrea Chávez

La mandataria calificó como inadmisible la normalización de la violencia digital y comportamientos cotidianos en la sociedad que la propician

Por: Marcela Islas

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, expresó su rechazo a la violencia digital que afecta a las mujeres, luego de que la senadora de Morena, Andrea Chávez Treviño, fuera víctima de un montaje erótico en redes sociales por parte del caricaturista Antonio Garci Nieto.

En su conferencia matutina de este martes, Sheinbaum se posicionó firmemente en contra de cualquier acción que atente contra la integridad y el bienestar de las mujeres, especialmente en el contexto de la creciente violencia de género en plataformas digitales.

La mandataria calificó como inadmisible la normalización de la violencia digital, señalando que muchas veces los ciudadanos recurren a las redes sociales para propagar discursos agresivos. En este caso, Sheinbaum hizo mención de la senadora Chávez, quien fue expuesta públicamente en un montaje, lo que constituye un claro acto de violencia de género.

LEY OLIMPIA

La presidenta afirmó que la senadora está en su derecho de interponer denuncias contra el agresor, recordando la importancia de la "Ley Olimpia", que tipifica la violencia digital contra las mujeres en México. Esta ley ha sido fundamental para visibilizar y sancionar este tipo de agresiones, y Sheinbaum subrayó que tales actos no pueden ser tolerados.

La mandataria hizo un llamado a la sociedad para no normalizar la violencia de género, destacando que este tipo de agresiones no deben ser vistas como costumbres. En su intervención, Sheinbaum señaló que, durante años, las mujeres han sido cosificadas y tratadas como objetos sexuales, una situación que espera cambiar durante su sexenio.

"NO ES COSTUMBRE, ES VIOLENCIA"

Asimismo, la mandataria se colocó en oposición a que este tema sea tergiversado, ya que el monero Garci alude a la "libertad de expresión". Sin embargo, aunque el agravio no sea del todo físico, continúa siendo catalogado como violencia de género.

En su discurso también enfatizó que este tipo de acciones no pueden convertirse en algo normalizado por la sociedad, pues estos comportamientos que propician la violencia contra las mujeres se emplean en las prácticas habituales como algo cotidiano: "No puede convertirse en algo normal, no es costumbre, es violencia".

"Es importante que como sociedad repudiemos estas acciones violentas, que no se pueden seguir considerando parte del día a día", concluyó la presidenta, destacando la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres en todas sus formas.