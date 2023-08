"La tapa negra", nueva estafa en cajeros automáticos

Al hacer uso de los cajeros automáticos nos resulta muy rápido y sencillo realizar trámites bancarios como retiros, depósitos y pagos de servicios; sin embargo, también es uno de los lugares preferidos por los delincuentes para realizar sus estafas y fraudes.

Los delitos más comunes cometidos en los cajeros automáticos son la clonación de las tarjetas bancarias de los clientes, robo de datos personales y hasta asaltos, aunque recientemente se ha dado a conocer una nueva forma de fraude, la cual se le conoce como "la tapa negra".

Por ello es muy importante que al momento de acudir a un cajero automático, trata de no solicitar ayuda a personas desconocidas, sin importar que su aspecto no represente algún peligro, ya que podrías ser víctima de robo de datos personales, el número NIP o hasta que te intercambien la tarjeta.

La estafa de la ''tapa negra'' es cuando los delincuentes manipulan el dispositivo mediante una cinta de color negro en la ranura por donde sale el dinero, lo que hace parecer que el cajero no funciona correctamente y no te entrega tu efectivo, haciéndote creer que la operación no se realizó.

Y cuando la víctima se va los estafadores quitan la cinta de la ranura y se quedan con el efectivo que en realidad si retiraste de tu cuenta bancaria.

Recomendaciones

Cuando acudas a un cajero automático, como se mencionó anteriormente trata de no pedir ayuda a personas desconocidas, únicamente a personal de la institución.

Revisa el cajero para comprobar que nada obstruya la salida del dinero o entrada de la tarjeta, y después de esto procede a realizar la operación deseada.

En caso de detectar alguna anomalía da aviso a las autoridades para que se lleve a cabo la investigación correspondiente.