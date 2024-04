Cinemex: Esta es la película que se reestrenará a 11 años de su lanzamiento

La exitosa comedia mexicana "Nosotros los Nobles" está lista para hacer su gran regreso a la pantalla grande. Con una trama que ha cautivado al público desde su estreno, la película se reestrenará en Cinemex, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de revivir esta divertida historia. Al ir a disfrutar de esta película, los amantes del cine podrán aprovechar de las promociones que ofrece Cinemex.

La trama de "Nosotros los Nobles" gira en torno a Germán Noble, un empresario adinerado que decide enseñarle una lección a sus hijos mimados. Para ello, ideó un plan audaz: simular la quiebra de su empresa y hacerles creer que están siendo perseguidos por la ley. Esta estrategia lleva a los jóvenes a enfrentarse a una nueva realidad, donde deben aprender a valerse por sí mismos y trabajar para sobrevivir.

Protagonizada por talentosos actores como Karla Souza y Luis Gerardo Méndez, la película ha ganado el corazón del público mexicano. Karla Souza, reconocida por su papel en la exitosa serie de televisión "How to Get Away with Murder", aporta su talento actoral al interpretar a uno de los personajes principales. Por otro lado, Luis Gerardo Méndez, conocido por su versatilidad y carisma en pantalla, brilla en su papel como Javi Noble.

¿CUÁNDO SE VA A REESTRENAR EN CINEMEX ESTA PELÍCULA?

El anuncio del reestreno de "Nosotros los Nobles" en Cinemex fue realizado por el propio Luis Gerardo Méndez a través de sus redes sociales. La película estará de vuelta en las salas de cine a partir del jueves 11 de abril, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de disfrutar nuevamente de esta divertida y entrañable historia.

El regreso de "Nosotros los Nobles" a Cinemex ha generado una gran expectativa entre los fans de la película, quienes han expresado su emoción en redes sociales. Con su humor inteligente y sus personajes inolvidables, esta comedia promete hacer reír a grandes y chicos por igual.