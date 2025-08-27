La SSPC advierte sobre fraudes por venta de vehículos en redes sociales ¿Qué recomendaciones debes tener en cuenta?

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Unidad de Inteligencia, Investigación Cibernética y Operaciones Tecnológicas, brindó una serie de recomendaciones debido a los casos de fraudes en la compra de vehículos en redes sociales.

A continuación, te diremos qué debes tener en cuenta antes adquirir un carro que aparece publicado en redes sociales. De esta manera, se busca evitar que la población sea víctima de estafas o fraudes por venta de vehículos. ¡Toma nota!

¿CÓMO ACTÚAN LOS ESTAFADORES EN LAS REDES SOCIALES?

Uno de los esquemas más comunes que utilizan los delincuentes es la promoción de flotillas de vehículos en remate, donde publican anuncios que prometen descuentos atractivos en grandes cantidades de autos, supuestamente provenientes de empresas, concesionarios o instituciones.

Las ofertas fraudulentas suelen incluir vehículos inexistentes, autos clonados, unidades con antecedentes delictivos, como robo o tráfico, los cuales son promocionados a través de perfiles falsos. Estos criminales utilizan fotografías manipuladas para hacer que las publicaciones parezcan legítimas. Además, generan presión en los interesados con vender a otros clientes para que realicen un depósito y una vez hecho, desaparecen.

RECOMENDACIONES DE LA SSPC PARA EVITAR FRAUDES AL COMPRAR UN VEHÍCULO

La SSPC advierte a la ciudadanía a tomar medidas preventivas antes de concretar cualquier transacción y brinda las siguientes recomendaciones:

: si están por debajo del valor promedio del mercado. Evitar transferir dinero para apartar algún vehículo : antes asegúrate de inspeccionar la unidad en persona y confirmar la identidad del vendedor.

: antes asegúrate de inspeccionar la unidad en persona y confirmar la identidad del vendedor. Verificar cuidadosamente la identidad del vendedor y revisa la documentación del vehículo.

(Repuve): https://www2.repuve.gob.mx:8443/ciudadania/ Evitar encuentros en lugares solitarios o privados : recurre a sitios con videovigilancia o presencia policial.

: con un mecánico de confianza. Desconfiar de perfiles falsos en redes sociales o con poca actividad.

o con poca actividad. Formalizar la operación con un contrato firmado por ambas partes y validado ante la autoridad competente.

Evitar compartir fotos de identificaciones, estados de cuenta o ubicaciones exactas.