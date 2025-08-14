La razón por la que EU sancionará a 'El Abuelo', líder de Cárteles Unidos

El gobierno de Estados Unidos presentó este jueves una serie de sanciones contra miembros y líderes de Cárteles Unidos de México, los cuales controlan regiones como Tierra Caliente y el propio estado de Michoacán.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac), del Departamento del Tesoro, sancionó a Juan José Farías, alias ´El Abuelo´, presunto líder de Cárteles Unidos. Además, hay otras criminales acusados y te contaremos de quienes se trata.

¿POR QUÉ SANCIONARON A "EL ABUELO" LÍDER DE CÁRTELES UNIDOS?

Juan José Farías, ´El Abuelo´, líder de Cárteles Unidos, ha sido vinculado con asesinatos y tráfico de drogas a Estados Unidos. La recompensa por información sobre "El Abuelo Farías" asciende a los 10 millones de dólares.

Según la OFAC, Cárteles Unidos es responsable de la producción de opioides sintéticos y su tráfico hacia EEUU. Además, esta organización criminal también recurre a la extorsión y a diversas actividades ilícitas, como el reclutamiento "mercenarios" extranjeros, el uso de explosivos y actos de violencia contra civiles y fuerzas del orden.

De la misma organización a la que pertenece "El Abuelo", se encuentran:

Luis Enrique Chávez, alias ´Wicho´ , líder regional asociado a la extorsión a productores aguacateros.

, líder regional asociado a la extorsión a productores aguacateros. Alfonso Fernández, ´Poncho´ , encargado del reclutamiento de exmilitares y policías de Colombia para unirse a las filas de la organización criminal.

, encargado del reclutamiento de exmilitares y policías de Colombia para unirse a las filas de la organización criminal. Edgar Valeriano, ´El Kamoni´, cercano a Juan Farías y responsable de supervisar a los sicarios que pertenecen al cártel.

MEMBROS DE "LOS VIAGRAS" TAMBIÉN FUERON SANCIONADOS

Los Viagras es otra de las organizaciones dedicada al trasiego de metanfetamina a Estados Unidos. Este grupo se enfrenta contra Cárteles Unidos y otras organizaciones criminales para lograr el control de las rutas con el fin de seguir con sus actividades delictivas.

La OFAC es este caso apunta contra:

Nicolás Sierra, ´El Gordo´, cofundador de la organización criminal y líder histórico del grupo.

Heladio Cisneros, ´La Sirena´, vinculado al asesinato de una figura prominente de la lucha contra los cárteles.

César Alejandro Sepúlveda, ´El Botox´, líder de Los Viagras involucrado en el asesinato de un productor de limones.