La luna negra. ¿Qué es este fenómeno y cómo verlo en México?

El cielo nocturno de México presentará diversos acontecimientos astronómicos fascinantes para los aficionados a la astronomía este diciembre. Uno de los sucesos más debatidos de este mes es la Luna Negra, un suceso inusual que sucede únicamente una vez cada cierto intervalo de tiempo.

¿QUÉ ES LA LUNA NEGRA?

El fenómeno astronómico de la Luna Negra sucede alrededor de cada 29 meses. Es un caso específico donde la fase de Luna Nueva se realiza dos veces durante el mismo ciclo lunar. La Luna Nueva ocurre cuando la Luna se ubica entre la Tierra y el Sol, provocando una total oscuridad en el rostro iluminado de la Luna, lo que impide su observación desde la Tierra.

Este suceso no debe ser confundido con la luna nueva habitual, que tiene lugar mensualmente, ya que la Luna negra es un fenómeno más excepcional que solo ocurre cuando el ciclo lunar de 28 noches coincide con el calendario gregoriano de 30 y 31 días. Esta variación temporal causa que existan dos Lunas Nuevas en el mismo ciclo, lo que se denomina Luna Negra. Pese a que los astrónomos no reconocen oficialmente la Luna Negra, sí es un suceso auténtico dentro de los ciclos lunares y es muy discutido por los aficionados a la astronomía por su singularidad.

¿CUÁNDO SERÁ VISIBLE ESTE FENÓMENO LUNAR?

Este acontecimiento astronómico tiene lugar el lunes 30 de diciembre de 2024. No obstante, es crucial aclarar que, pese a ser un fenómeno fascinante, la Luna Negra no será perceptible de manera sencilla desde la Tierra. Esto ocurre porque, al igual que la Luna Nueva, nuestro satélite natural se situará entre la Tierra y el Sol, lo que implica que el lado iluminado de la Luna será totalmente opaco y no será perceptible desde la superficie de la Tierra.

Este fenómeno se distingue de otros sucesos como la Luna Azul, en la que se produce una segunda Luna llena en el mismo mes, un acontecimiento que sí es perceptible e impresionante en el firmamento. Para la Luna Negra, a pesar de que no sea un acontecimiento visualmente asombroso, continúa siendo una ocasión para meditar acerca de los ciclos lunares y su vínculo con el tiempo.

¿POR QUÉ NO SE PODRÁ VER A SIMPLE VISTA?

Como se indicó previamente, durante la Luna Negra, la Luna se sitúa entre la Tierra y el Sol, provocando que la superficie iluminada del satélite quede en total oscuridad. En resumen, en ese instante, la Luna Nueva no se puede observar desde la Tierra, dado que se encuentra en una ubicación donde su luz natural no se refleja en nuestro planeta.

Así pues, a pesar de que el suceso astronómico tiene relevancia desde una perspectiva científica, no es un fenómeno visualmente impresionante, al igual que otros sucesos astronómicos más reconocidos, como la Luna Azul o los eclipses solares.