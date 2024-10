La inteligencia artificial revoluciona el apoyo a personas con problemas psicológicos

El Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra cada 10 de octubre, es un recordatorio crucial de la importancia de la salud mental para el bienestar general de la sociedad. Cada año, organizaciones de todo el mundo trabajan para crear conciencia y reducir el estigma asociado a los trastornos mentales, que afectan a millones de personas.

En este contexto, la tecnología y, más concretamente, la Inteligencia Artificial (IA) está emergiendo como una herramienta poderosa para mejorar el acceso a la atención, personalizar los tratamientos y ofrecer apoyo a quienes enfrentan problemas de salud mental.

La depresión no tiene edad, los ataques de pánico no son un show, la ansiedad no es exageración, la baja autoestima no es un juego; ojalá algún día se entienda que la salud mental es tan importante como la física, seamos más empáticos y respetuosos con los que nos rodean.