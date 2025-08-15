La CFE ofrece internet a solo 95 pesos por mes ¿Cómo contratar este servicio?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece un plan de internet móvil super accesible para que puedas navegar tranquilo por las redes sociales o visitar tus aplicaciones favoritas.

Se trata de un paquete básico de internet a solo 95 pesos por mes. A continuación, te diremos cómo contratar este servicio y todos los detalles que debes tener en cuenta sobre este plan.

CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES QUE OFRECE LA CFE

En este paquete básico que ofrece la CFE de Internet móvil por 95 pesos al mes, tendrás 5 GB diseñados para usos de redes sociales y mensajería. El servicio requiere adquirir un dispositivo MiFi, que crea una red Wi-Fi portátil para compartir conexión entre varios dispositivos. Este equipo cuesta 1 145 pesos e incluye un mes gratuito con 5 GB de datos.

¿CÓMO CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET A 95 PESOS?

Para contratar el servicio de internet móvil MiFi CFE, sugue estos pasos:

Ingresa al sitio oficial de CFE Internet (cfeinternet.mx).

(cfeinternet.mx). Selecciona la modalidad (MiFi) y el plan de datos deseado: elige el paquete y la modalidad de pago.

Verifica disponibilidad ingresando el código postal: es necesario chequear la cobertura en la zona para garantizar un buen servicio .

en la zona para garantizar un buen . Completar la información personal y efectuar el pago, ya sea del paquete inicial (1 145 pesos) o la recarga mensual/prepagada.

El equipo MiFi se envía directamente al domicilio y ofrece un mes de Internet con 5 GB de datos.

¿CUÁLES SON LOS PLANES DE INTERNET QUE OFRECE CFE?

La CFE ofrece varios planes de datos a los que puedes acceder de manera mensual, semestral o anual. Son los siguientes: