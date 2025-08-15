  • 24° C
Nacional / México

La CFE ofrece internet a solo 95 pesos por mes ¿Cómo contratar este servicio?

La solicitud se realiza a través del sitio oficial de CFE, pero es necesario tener cuenta algunos detalles importantes para garantizar el servicio

Ago. 15, 2025
Descubre como acceder a este plan de internet / Pexels
Descubre como acceder a este plan de internet / Pexels

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) ofrece un plan de internet móvil super accesible para que puedas navegar tranquilo por las redes sociales o visitar tus aplicaciones favoritas.

Se trata de un paquete básico de internet a solo 95 pesos por mes. A continuación, te diremos cómo contratar este servicio y todos los detalles que debes tener en cuenta sobre este plan.

imagen-cuerpo

CARACTERÍSTICAS DE LOS PLANES QUE OFRECE LA CFE

En este paquete básico que ofrece la CFE de Internet móvil por 95 pesos al mes, tendrás 5 GB diseñados para usos de redes sociales y mensajería.  El servicio requiere adquirir un dispositivo MiFi, que crea una red Wi-Fi portátil para compartir conexión entre varios dispositivos. Este equipo cuesta 1 145 pesos e incluye un mes gratuito con 5 GB de datos.

¿CÓMO CONTRATAR EL SERVICIO DE INTERNET A 95 PESOS?

Para contratar el servicio de internet móvil MiFi CFE, sugue estos pasos:

  • Ingresa al sitio oficial de CFE Internet (cfeinternet.mx).
  • Selecciona la modalidad (MiFi) y el plan de datos deseado: elige el paquete y la modalidad de pago.
  • Verifica disponibilidad ingresando el código postal: es necesario chequear la cobertura en la zona para garantizar un buen servicio.
  • Completar la información personal y efectuar el pago, ya sea del paquete inicial (1 145 pesos) o la recarga mensual/prepagada.
  • El equipo MiFi se envía directamente al domicilio y ofrece un mes de Internet con 5 GB de datos.
imagen-cuerpo

¿CUÁLES SON LOS PLANES DE INTERNET QUE OFRECE CFE?

La CFE ofrece varios planes de datos a los que puedes acceder de manera mensual, semestral o anual. Son los siguientes:

  • 5 GB: 95 pesos por mes / 510 pesos por semestre / 1 010 pesos al año.
  • 10 GB: 165 pesos por mes / 915 pesos por semestre / 1 770 pesos al año.
  • 20 GB: 265 pesos por mes / 1 560 pesos por semestre / 3 025 pesos al año.
  • 30 GB: 365 pesos por mes / 2 080 pesos por semestre / 4 050 pesos al año.
  • 50 GB: 450 pesos por mes / 2 600 pesos por semestre / 5 090 pesos al año.
  • 80 GB: 785 pesos por mes / 4 200 pesos por semestre / 8 180 pesos al año.
  • 100 GB: 995 pesos por mes / 5 300 pesos por semestre / 10 290 pesos al año.
Romina Fiadino
