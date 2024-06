Just For Men: ¿Qué tanto sirve para quitar las canas? Esto dice la Profeco

En el mercado mexicano, uno de los productos más conocidos para combatir las canas es Just For Men. Su principal atractivo es la promesa de eliminar eficazmente el cabello blanco, pero ¿qué tan cierto es esto? A continuación, analizamos sus características y efectividad.

La fórmula original de Just For Men no es un shampoo en sí, sino una especie de mascarilla que, según testimonios en la página oficial del producto, resulta muy efectiva. Entre sus principales características se destacan:

Amplia gama de tonos con resultados naturales .

con resultados . Eliminación instantánea de las canas en 5 minutos.

en 5 minutos. Duración de hasta 8 semanas antes de que las canas vuelvan a aparecer.

vuelvan a aparecer. Cobertura total garantizada y satisfacción asegurada al 100 por ciento.

La fórmula está disponible en siete tonos, desde castaño muy claro hasta negro, permitiendo a cada persona elegir el color que mejor se adapte a su cabello. Su aplicación es sencilla: se coloca en la raíz, se deja actuar por cinco minutos y se enjuaga.

Además de la mascarilla, Just For Men también ofrece un shampoo que, aunque más lento en su efectividad, promete desvanecer las canas con cada lavado. La recomendación es usarlo en lugar del shampoo habitual hasta alcanzar el resultado deseado.

¿QUÉ DICE LA PROFECO?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha evaluado el tinte y colorante Just For Men, tanto en tonos castaño oscuro como negro, calificando su cubrimiento de canas como "bueno" incluso después de 21 lavados.

Sin embargo, la Profeco señala que la transferencia del tinte al tejido es "abundante" y que, en el caso del tono castaño oscuro, el resultado puede ser un tono más claro del esperado.

Las evaluaciones de la Profeco confirman su buen desempeño, aunque con algunas reservas sobre la precisión del color y la transferencia del tinte. Como siempre, la elección del producto dependerá de las necesidades y preferencias individuales de cada usuario.