Nacional / México

Jóvenes músicos son hallados sin vida dentro de un automóvil abandonado en Tijuana

El último contacto que se tuvo con ellos fue el 4 de noviembre; además, trabajaban como chofer de transporte privado, una línea de investigación

Nov. 06, 2025
Los cadáveres de dos músicos, quienes habían sido reportados como desaparecidos, fueron descubiertos por las autoridades en un auto abandonado en una populosa colonia de Tijuana.

De acuerdo con la información, las víctimas mortales son Óscar Alonso de la Torre Ríos, de 29 años, y Alexander Tirado Mozo, de 23, integrantes del grupo musical Los Contacto.

Los cuerpos fueron encontrados en la colonia Altiplano, de la delegación La Presa, de la fronteriza ciudad. Fueron reportados como desaparecidos desde el martes 4 de noviembre.

Minutos antes de las 11:00 horas, informó la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC), vecinos del sector reportaron que en la calle Álamo y avenida Manantial, se encontraba un vehículo gris, en cuyo interior se veía a una persona encobijada.

Eran los cuerpos de Óscar Alonso y Alexander, los cuales estaban dentro de un carro gris oscuro de la marca Volkswagen Vento, con placas de circulación AST-606-A; uno de los cuerpos fue hallado en la cajuela, mientras que otro estaba en el asiento trasero cubierto con una cobija.

De acuerdo con las indagatorias, los jóvenes salieron a una presentación que tendrían en la zona de Otay, en donde se perdió el contacto con sus familias; luego de una intensa búsqueda, fueron hallados en el vehículo.

Familiares declararon ante las autoridades que ambos músicos también trabajaban como choferes de plataforma, ingresos que complementaban con sus presentaciones; ambas actividades están siendo parte de la investigación.

Además, la Fiscalía contempla varias hipótesis y continúa con las diligencias para identificar y capturar a los responsables del doble homicidio.

Edel Osuna
Edel Osuna
