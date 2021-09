Jovencita acusa a un policía de amenazas y amanece muerta

A través de la carpeta de investigación 23472/FIST/CODDI-MATIAS/2021, la joven de 16 años denunció que fue citada a la oficina del agente policiaco, en San Juan Cotzocón, Mixe, a donde fue acompañada por su madre, Minerva N. y su pareja, Alexis T., con quien tiene una hija de seis meses.

En su denuncia, la joven asentó que, al entrar a la oficina, el agente se dirigió directamente a ella y la acusó, tanto a ella como a su pareja, de vender drogas y andar bajo los influjos de estas, a lo que ella respondió que estaba equivocado y que si él lo ordenaba se sometería a una prueba para comprobar que no estaba drogada.

Declaró que el policía comenzó a insultarla: “Eres una perra, no sirves en el pueblo, personas como tú no hacen falta en el pueblo. Voy a hacer una junta con los del gabinete para que te corran, porque no te quiero ver aquí”, le dijo.

Además, aseguró que el oficial se levantó, se paró frente a ella y le dio unas bofetadas y que nadie hizo nada por defenderla, ni la secretaria del hombre, que en ese momento estaba presente.

“Mira, a mí no se me va a hacer difícil matar a una perra como tú, si yo quiero te lleno la cabeza de tiros”, le dijo el hombre, para posteriormente correrla de su oficina.

Poco después de esa denuncia, la joven fue encontrada muerta, por lo que diversas organizaciones exigen que se investigue a fondo la denuncia hecha por la menor.

“Fue feminicidio, no suicidio” denunciaron activistas en redes sociales y demandaron justicia para la chica. La Fiscalía General del Estado de Oaxaca investiga el caso bajo el protocolo de delito de feminicidio.