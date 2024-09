iPhone 16 rompe el internet con una ola de memes; aquí los mejores

"No hay fecha que no se llegue, ni plazo que no se cumpla", refiere un dicho y es una gran realidad, pues el día más esperado por los fanáticos de Apple, compañía del finado Steve Jobs, por fin llegó, pues este lunes 9 de septiembre la empresa lanzó el nuevo iPhone 16, en todas sus versions.

Sin embargo, y aunque es uno de los celulares más esperados de la temporada, no se "salvo" de la creatividad de los usuarios de redes sociales, que ni tardos ni perezosos lanzaron también sus mejores memes.

El lanzamiento del iPhone 16 se llevó a cabo con un evento llamado "Apple Park is glowing", y Tim Cook, CEO de Apple, indicó que los nuevos teléfonos inteligentes tienen modificaciones que esperan llenen las expectativas de sus fanáticos.

Y es que con el uso de Inteligencia Artificial (IA), la empresa informó que este es uno de los proyectos más ambiciosos de los últimos años, ya que implementaron este programa para darle mayor uso a sus compradores, generando más expectativas sobre el nuevo dispositivo.

ESTO ES LO NUEVO DEL IPHONE 16 Y EL 16 PLUS

Con cada lanzamiento de un iPhone, la empresa genera una serie de expectativas en torno a las novedades en cada producto, así que, para "evitarte la fatiga", te dejamos las características del dispositivo, así como su precio.

iPhone 16

Dimensiones: 6.3 pulgadas

Pantalla: OLED de 6,1 pulgadas | 60 Hz de refresco | Resolución de 2.556 x 1.179p | 460 píxeles por pulgada | HDR | True Tone | Brillo de 1.000 nits (típico) | Brillo pico de 1.600 nits (HDR) | Brillo máximo de 2.000 nits (en exteriores)

Procesador: Apple A18

A18 RAM: Por determinar

Almacenamiento: 128 GB / 256 GB / 512 GB

Batería: Por determinar

Cámaras Traseras: Principal: 48 megapíxeles f/1.6 (2 µm) | Ultra gran angular: 12 megapíxeles, apertura de ƒ/2,2 y campo de visión de 120° | Principal: 48 megapíxeles f/1.6 (2 µm) | Ultra gran angular: 12 megapíxeles, apertura de ƒ/2,2 y campo de visión de 120°

Cámara Frontal: 12 megapíxeles f/1.9 con autofocus | 12 megapíxeles f/1.9 con autofocus

Batería: Capacidad por determinar. Carga rápida. Carga magnética MagSafe

Sistema operativo: iOS 17

Conectividad: 5G

WiFi 6

Bluetooth 5.3

GPS

NFC

DualSIM / eSIM

UWB

Puerto USB-C

Otros aspectos: Certificación IP68 | Reconocimiento facial | Emergencia SOS | Detección de accidentes

Precio: (al momento) 959 euros

iPhone 16 Plus

Precio: (al momento) mil 109 euros

INTERNAUTAS "ROMPEN" LAS REDES

Y, como era de esperarse, los internautas lo volvieron a hacer, como ocurre con cada nuevo modelo que Apple hace del iPhone, y a continuación te dejamos los mejores memes.