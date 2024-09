Infonavit: ¿Quieres construir en terreno que no es tuyo? Ahora puedes con este esquema

El Instituto creó este nuevo programa que quita los obstáculos para que edifiques donde consideres, pero con facilidades de pago

Por: Edel Osuna

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) fue fundado por el Gobierno de México con el fin de crear esquemas de crédito accesible a los empleados del sector formal, a fin de que puedan comprar una casa.

Y a pesar de que en el mercado inmobiliario los bancos también ofrecían créditos hipotecarios, el Infonavit se consolidó como la mejor opción para los trabajadores para hacerse de un financiamiento para tener un patrimonio propio.

Sin embargo, antes el crédito era para la compra de una vivienda nueva, a terceros o en un terreno propio; sin embargo, esto ya cambió con un nuevo esquema de financiamiento: ConstruYO Infonavit.

ESTE ES EL NUEVO PLAN DE INFONAVIT

Con este nuevo plan, el acreditado podrá escoger entre distintas modalidades y plazos de pago del crédito a solicitor en el Infonavit.

Ahora, con el programa ConstruYO se puede edificar una casa o mejorar la que el trabajador tenga, o también construirla por cuenta propia, con asistencia técnica o con el apoyo de una empresa constructora.

Sin embargo, la novedad es que ahora, el acreditado podrá construir en cualquier tipo de propiedad; es decir, no importa si no es propia, o es communal, o derivada de algún programa de gobierno, aunque esta no sea tuya.

Pero para que te sea otorgado el crédito, es importante que presents documentos que acrediten la posesión legal y segura.

Y como en todo hay un pero, ConstruYO Infonavit no está disponible en todos los estados de la república; sólo en: Baja California, Jalisco, Chiapas, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Yucatán y en la Zona Metropolitana del Valle de México.

¿QUÉ OPCIONES OFRECE CONSTRUYO?

Las opciones del crédito ConstruYO dependerán de las necesidades que tengas, pero este esquema te brinda tres, las cuales a continuación se detallan:

Remodelar o construir una nueva vivienda. En este caso, es para arreglos menores, como detalles de la casa, como cambio de pisos, ventanas, impermeabilizar, entre otros, y los recursos son depositados en tu cuenta. Además, el avance de los trabajos será verificado por una persona, a fin de que se validen las mejoras acordadas en tiempo y forma.

Casa nueva con asesoría. La siguiente es Asesoría Técnica; es decir, se te apoyará cuando requieras edificar una casa nueva, ampliar, reforzar o remodelar los espacios con trabajos que podrían afectar la estructura, por lo cual un asesor técnico del Infonavit te apoyará para garantizar la calidad de la obra. En cuanto al recurso, recibirás depósitos y podrás contratar al albañil de tu confianza, así como decidir la adquisición de mateirales; sin embargo, deberás cumplir con el tiempo y costos acordados con el asesor del Instituto

Construyo con constructora. En esta opción será necesario que una empresa constructora te apoye en caso de que requieras construir una casa nueva, ampliar, reforzar o remodelar espacios, con trabajos que pueden afectar la estructura. El constructor oficial deberá estar registrado ante el Infonavit, a fin de garantizar la seguridad y la calidad de la casa; para ello deberás firmar un contrato en el que autorices al Instituto la entrega de los recursos de tu crédito directamente a la constructora. Luego, un verificador del Infonavit validará que el constructor realice los trabajos en el tiempo acordado.

Si estás interesado en este nuevo esquema de Infonavit, es necesario que revises los requisitos que solicitan en su portal web.