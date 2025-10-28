Infonavit depositará hasta 2 millones de pesos a adultos mayores de 60 años

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) anunció una oportunidad única para las personas mayores de 60 años. A través de su programa de crédito hipotecario, los adultos mayores que cumplan con ciertos requisitos podrán acceder a financiamientos de hasta 2 millones de pesos para comprar, remodelar o refaccionar una vivienda.

CRÉDITO INFONAVIT PARA MAYORES DE 60 AÑOS

El programa está diseñado para quienes aún se encuentran activos laboralmente y cuentan con prestaciones de seguridad social. En estos casos, el Infonavit evaluará la capacidad de pago del solicitante para determinar el monto final del crédito, el cual puede variar según los ingresos y la situación laboral.

Los requisitos principales son:

Si eres hombre , la suma de tu edad más el plazo del crédito no debe superar los 70 años.

, la suma de tu edad más el plazo del crédito no debe superar los 70 años. Si eres mujer , la suma de tu edad más el plazo del crédito no debe rebasar los 75 años.

, la suma de tu edad más el plazo del crédito no debe rebasar los 75 años. Puedes solicitar el crédito incluso si ya tuviste uno anteriormente, siempre que el financiamiento previo esté completamente liquidado.

BENEFICIOS DEL CRÉDITO INFONAVIT PARA ADULTOS MAYORES

El crédito ofrece diversas ventajas pensadas para facilitar el acceso a la vivienda. El monto máximo puede llegar hasta 2 millones 716 mil 334 pesos, dependiendo de tu capacidad de pago. Además, si decides unir tu crédito con un familiar o amigo mediante el programa Unamos Créditos, la cantidad puede aumentar hasta los 4 millones 889 mil 402 pesos.

Otro punto atractivo es la flexibilidad: puedes elegir si deseas usar el monto total o solo una parte del crédito aprobado.

En cuanto a la tasa de interés, el Infonavit aplica un sistema progresivo: quienes ganan menos, pagan menos. Las tasas van desde 3.76 por ciento hasta 10.45 por ciento y permanecen fijas durante todo el plazo del crédito, lo que garantiza estabilidad y evita incrementos inesperados.

Además, no existen cargos ocultos. No se cobran cuotas administrativas, ni gastos financieros u operativos. Y si tus ingresos son menores a 9 mil 241 pesos mensuales, también quedas exento de los gastos de titulación, lo que reduce considerablemente el costo total del financiamiento.

CÓMO SOLICITAR EL CRÉDITO INFONAVIT SI TIENES MÁS DE 60 AÑOS

Para acceder a este beneficio, es necesario realizar una precalificación en el portal Mi Cuenta Infonavit. Desde ahí podrás conocer tu capacidad de crédito y comenzar el trámite en línea.

Si aún no tienes cuenta, solo necesitas tu CURP y tu Número de Seguridad Social (NSS) para registrarte.

Esta iniciativa busca apoyar a los adultos mayores que aún se encuentran en actividad laboral, brindándoles la posibilidad de asegurar una vivienda digna y mejorar su calidad de vida a través de un financiamiento accesible y justo.