Infonavit 2023: ¿Si no puedo pagar mi crédito, me pueden quitar mi casa? Esto es lo que procede

Una de las prestaciones más buscadas por quienes integran la base laboral de México es el que obtener una casa a través de un crédito de vivienda de interés social.



Y esta se puede adquirir a través del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), prestación a que tienen derecho los trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Como se indicó, la finalidad del Infonavit es que el trabajador acceda a un financiamiento para que pueda adquirir su patrimonio familiar.

Una vez solicitado y aprobado el crédito, lo que sigue es la permanencia del trabajador para que pueda pagar su vivienda; sin embargo, si deja de trabajar y, por consecuencia, de cubrir las mensualidades de su casa, que pueden ser descuentos vía nómina o depósitos directos al instituto, empiezan los problemas.

¿PUEDE EL INFONAVIT QUITARME MI CASA SI NO PAGO?

El panorama más complicado del acreditado es quedarse sin trabajo, pues temen perder el patrimonio por el que han laborado años; sin embargo, el problema podría quedar resuelto si encuentras otro empleo para que puedas seguir pagando.

Sin embargo, en caso de que te quedes sin empleo formal y dejes de pagar existe un plazo fatal para que proceda el retiro de la vivienda: cuatro años sin pagar, pues además de caer en impago, también se van generando intereses.

Así las cosas y ante este escenario, el Infonavit está facultado para recuperar la propiedad; no obstante, no es algo inmediato, sino que se debe llevar un proceso legal, hasta recuperar la vivienda, en caso de que no se llegue a un acuerdo con el acreditado.

¿QUÉ HACE EL INSTITUTO PARA RECUPERAR LA CASA?

El proceso para la recuperación de una vivienda, cuyo cuenthabiente cayó en impago, el Infonavit inicia un proceso jurídico, a través del cual se dicte sentencia a su favor y que el juez te indique que debes pagar; de lo contrario, se cobrará con la casa.

Y eso no es todo, pues también se inicia un proceso de remate a fin de liquidar los adeudos y, en caso de no venderla, se queda con ella como pago.

¿QUÉ PASA CON MI CRÉDITO?

Ahora bien, una vez concluido todo el proceso, si al checar tu estado de cuenta de Infonavit y este aparece en ceros, significa que han cerrado tu crédito; sin embargo, si consideras que el proceso fue vulnerado, puedes iniciar otra batalla legal.

Ahora bien, si quieres saber si tu casa fue adjudicada (entregada a otro acreditado), debes acudir a las oficinas del Infonavit a fin de informarte el estatus de tu crédito.

En caso de que te digan que tu patrimonio ya fue adjudicado, exige el número de expediente o de juicio.

Esto quiere decir que cuando tu crédito ha sido adjudicado, este fue cancelado, por lo que ya no estás en el sistema del Instituto; es decir, no tienes crédito vigente y ya no te descontarán nada; sin embargo, perdiste tu derecho a la casa, y si no llegaste a acuerdo ante el juez, este ordenará tu desalojo y entonces sí: a la calle.