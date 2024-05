INE señala que cuatro estados están en focos rojos por violencia en estas elecciones

La preocupación por la violencia que afecta a candidatos y simpatizantes de diversos partidos políticos de cara a las elecciones del próximo 2 de junio ha alcanzado niveles críticos en cuatro estados de la República, según afirmó la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.

En una entrevista exclusiva con Alejandro Domínguez, Taddei reconoció la gravedad de la situación y advirtió que, de persistir la violencia en estas áreas específicas, se tomarán medidas para garantizar el ejercicio del voto ciudadano, incluso reubicando casillas electorales.

"Hasta el momento, se mencionan cuatro estados, los cuales no voy a mencionar por razones que no deberíamos promover. No estamos hablando de municipios enteros, sino de zonas específicas", explicó Taddei durante la entrevista.

SEGURIDAD DE FUNCIONARIOS ELECTORALES Y DEL PERSONAL DEL INE

La consejera presidenta enfatizó que la seguridad de los funcionarios electorales y del personal del INE es una prioridad absoluta. "Si existe alguna situación que ponga en peligro la vida o la integridad de nuestros funcionarios, así como de nuestro propio personal, esa casilla será trasladada a un lugar seguro, y se informará de inmediato", aseguró.

Taddei también informó sobre una reunión con el gabinete de gobierno en la que se destacó la participación de diversas instituciones clave para garantizar la seguridad durante la jornada electoral del domingo. Entre ellas se encuentran la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina Armada de México, la Guardia Nacional e incluso la cancillería.

"Siempre vamos a garantizar el derecho al voto de todos los mexicanos y mexicanas. Estamos dispuestos a proteger los derechos político-electorales en todo momento", aseguró la consejera presidenta.

Con un operativo que involucra a más de 260 mil elementos, el INE busca asegurar que las elecciones se lleven a cabo de manera pacífica y segura, permitiendo así que la ciudadanía ejerza su derecho al voto en un ambiente libre de violencia y coacción.