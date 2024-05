Este 2 de junio serán las elecciones más limpias y libres de la historia: AMLO

En la mañanera de este martes 28 de mayo, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) afirmó que las próximas elecciones que se celebrarán el domingo 2 de junio en México serán las más limpias y libres de la historia del País.

AMLO señaló que se está trabajando con los gobiernos estatales y el Instituto Nacional Electoral (INE) para garantizar que el pueblo pueda manifestarse mediante el voto libre, secreto e individual.

PROPÓSITO

López Obrador expuso que el propósito es que los mexicanos voten sin ningún temor, sin presiones y que el voto sea verdaderamente libre, secreto, individual y que sea un ejemplo de democracia.

López Obrador argumentó que se han tomado medidas para evitar la violencia y asegurar que los ciudadanos puedan acudir a las urnas con tranquilidad y sin temor. "Nuestros adversarios apostaron a que iba a haber violencia y afortunadamente no ha sido así", expresó.

El mandatario federal destacó que la sociedad mexicana ya no desea fraudes electorales como ocurría en el pasado. "Ya no es una caricatura de democracia, la democracia ya no es una fachada para que atrás opere una oligarquía, una mafia. Ya estamos en otros tiempos, tenemos que celebrar, es el pueblo el que manda", enfatizó.

SEGURIDAD

Durante la Mañanera del presidente López Obrador, el almirante secretario Rafael Ojeda, titular de la Secretaría de Marina, informó que se han desplegado seis mil 37 elementos de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional como parte de la colaboración que se tiene con el INE.

Estos apoyos se dan para la seguridad en el traslado, elaboración y distribución de la papelería electoral, así como a las instalaciones de la Papelera PACHISA, en Chihuahua, a los Consejos Distritales, a la Bodega del INE y a los talleres Gráficos.