AMLO: Está muy caliente el ambiente político previo al 2 de junio

En la cuenta regresiva hacia las elecciones del 2 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) decidió no emitir comentarios sobre las acusaciones recientes en medios internacionales, como The New York Times, que sugieren vínculos entre el narcotráfico y algunos aliados del mandatario.

Durante su habitual conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador señaló que abordará estos temas después de los comicios, mencionando que "el clima político está muy caliente" y que es prudente esperar.

"Vamos a esperar que pasen las elecciones y hablamos de todos los temas, pero ahora no, está muy caliente el ambiente político, y ya faltan pocos días", expresó el presidente, refiriéndose también al cierre de las campañas presidenciales este miércoles 29 de mayo a la medianoche.

AMLO LLAMA A LA POBLACIÓN A VOTAR ESTE 2 DE JUNIO

En un tono más enfocado hacia la jornada electoral que se aproxima, López Obrador hizo un llamado a la población a participar activamente en las votaciones. Instó a los ciudadanos a ejercer su derecho al voto de manera libre y secreta, incluso sugiriendo que se recurra a "mentiras piadosas" si se enfrentan a amenazas o presiones externas.

"Voto libre y secreto y que cada quien vote por lo que le dicte su conciencia: si te están obligando, acuérdate que el voto es secreto, si tienes que decir una mentira piadosa hazlo", aconsejó.

El mandatario también aprovechó la ocasión para recalcar la importancia de la confianza en el pueblo mexicano, describiéndolo como uno de los más politizados del mundo. Asimismo, criticó a los sectores conservadores por subestimar al electorado y afirmó que existe un proceso de cambio en la conciencia del pueblo, refiriéndose a esto como una "revolución de las consciencias".

Finalmente, López Obrador anticipó que las elecciones se llevarán a cabo en un ambiente de paz, sin prever mayores preocupaciones.