Inapam: 5 negocios de comida en Hermosillo con descuento para adultos mayores

La tarjeta del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) emerge como un recurso esencial para elevar el nivel de vida de las personas de edad avanzada, proporcionándoles posibilidades concretas de asistencia financiera en México.

Esta credencial, más allá de ser una mera identificación, brinda un acceso privilegiado a rebajas en una extensa gama de servicios, que van desde el transporte público hasta la asistencia sanitaria, brindando oportunidades para asistir a programas culturales, deportivos y de ocio.

En este informe, compilamos todos los sitios donde se pueden conseguir rebajas con la tarjeta Inapam en el estado de Sonora.

SITIOS DE COMIDA DONDE DAN DESCUENTOS POR INAPAM

Cosahui café

Nevaría en el patio

Elsa glorias, pastelería, sucursal colosio

Elsa glorias pastelería

Restaurante el burro feliz

¿EN QUÉ RUBROS DAN DESCUENTOS POR LA TARJETA INAPAM EN SONORA?

Los campos donde puedes obtener rebajas con la tarjeta Inapam se clasifican en 7 categorías:

Alimentación

Asesoría y servicios legales

Educación , recreación y cultura

, y Predial y agua

y Salud

Transporte

Vestido y hogar

¿A PARTIR DE QUÉ EDAD PUEDES OBTENER LA TARJETA INAPAM EN 2025?

Según los datos oficiales del instituto en su sitio web oficial, para conseguir la credencial del Inapam es necesario tener 60 años cumplidos o más para poder realizar el trámite correspondiente y obtener la tarjeta. Por lo tanto, los adultos mayores podrán empezar a beneficiarse de las ventajas y rebajas que brinda este plástico a partir del 2025.

Es importante resaltar que, tanto lo que queda de este 2024, aún es posible realizar el trámite y que este proceso siempre será para individuos que ya hayan cumplido los 60 años o más, lo que significa que la edad no se altera para obtener la credencial.

Asimismo, si ya tienes más de 60 años cumplidos y este 2024 no has completado el proceso para conseguir la credencial del Inapam o no lo has hecho en años previos, aún puedes pedirla, dado que no existe un plazo para pedir este beneficio.