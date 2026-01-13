IMSS e Issste rompen récords de consultas y cirugías en 2025; anuncia metas históricas para 2026

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) cerró 2025 con uno de los balances operativos más sólidos de su historia reciente, de acuerdo a la presentación de resultados, el director general del organismo, Zoé Robledo.

Durante su intervención en la conferencia matutina de este martes, Robledo informó que el instituto logró un crecimiento significativo en cirugías, consultas especializadas y atención en medicina familiar, consolidando una recuperación sostenida tras años de rezago.

RÉCORD EN CIRUGÍAS Y CONSULTAS EN 2026

Uno de los datos más relevantes fue el número de cirugías realizadas: en 2025 se efectuaron un millón 780 mil operaciones, lo que representó 407 mil procedimientos más que en 2024.

Aunque no se alcanzó la meta de dos millones, Robledo subrayó que se trata de un avance estructural, ya que se revirtió la tendencia de disminución que se arrastraba desde 2018, cuando apenas se realizaban 1.1 millones de cirugías.

Esto significa que en siete años el IMSS aumentó su capacidad quirúrgica en 670 mil intervenciones anuales.

En el ámbito de las consultas de especialidad, el IMSS proyectó 30 millones para 2025 y logró 29 millones 300 mil, cifra que, aunque ligeramente por debajo del objetivo, representó 5.5 millones de consultas adicionales respecto a 2024, lo cual refleja una expansión real en la atención a pacientes que requieren seguimiento médico especializado.

Donde sí se rompió récord fue en medicina familiar. El instituto realizó 104 millones de consultas, superando por cuatro millones la meta original de 100 millones.

RESULTADOS DEL ISSSTE E IMSS BIENESTAR EN 2025

Este crecimiento fue posible, en gran medida, gracias a la ampliación de horarios y capacidad instalada: el IMSS opera actualmente 17 mil 591 consultorios-turno, con servicios en horarios vespertinos, nocturnos y fines de semana, lo que ha reducido tiempos de espera y mejorado la cobertura.

Los avances no se limitaron al IMSS. El director del Issste, Martí Batres, informó que su institución superó su meta quirúrgica de 300 mil operaciones al realizar 308 mil cirugías en 2025, gracias a la incorporación de 28 nuevos quirófanos y la rehabilitación de otros 49.

En consultas, el Issste alcanzó 24 millones 291 mil, superando también su objetivo anual.

METAS Y RETOS DEL IMSS PARA 2026

Por su parte, IMSS Bienestar, encabezado por Alejandro Svarch, logró 51 millones de consultas de primer nivel, el 103% de la meta, y más de seis millones de consultas de especialidad, lo que representó 123% del objetivo, beneficiando a más de 13 millones de personas.

Con estos resultados, Zoé Robledo anunció que 2026 será aún más exigente: el IMSS se propone llegar a 2.15 millones de cirugías, 32 millones de consultas de especialidad y 108 millones de consultas de medicina familiar, consolidando un sistema público de salud con mayor capacidad, menor rezago y atención más oportuna.