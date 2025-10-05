  • 24° C
Nacional / México

Huracán "Priscilla" se intensifica y se acerca a tierra

El fenómeno causará lluvias torrenciales en Michoacán, Jalisco y Colima

Oct. 05, 2025
En la última imagen satelital publicada por el SMN, el fenómeno tiene un radio más amplio.
El huracán Priscilla se intensificó a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, y se espera que sus efectos impacten severamente el occidente de México en las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) reportan lluvias torrenciales de entre 150 a 250 mm en la costa y el oeste de Michoacán, así como precipitaciones intensas (75 a 150 mm) en Jalisco (costa y este), Colima, Guerrero (oeste y costa) y Nayarit.

Además de las lluvias, se esperan rachas de viento de 80 a 100 km/h en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán, y de 40 a 50 km/h en el oeste de Guerrero. El oleaje alcanzará entre 4 y 5 metros en Jalisco, Colima y Michoacán, y de 2.5 a 3.5 metros en Guerrero.

A las 21:00 horas (tiempo del centro de México), el centro de Priscilla se localizaba a 445 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 740 km al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos sostenidos de 120 km/h y rachas de hasta 150 km/h, desplazándose al nor-noroeste a 6 km/h.

Se mantiene zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Punta Mita, Nayarit.

RECOMENDACIONES 

  • Atender los avisos oficiales del SMN y Protección Civil.

  • Extremar precauciones ante posibles inundaciones, deslaves, vientos fuertes y oleaje elevado.

  • Evitar actividades en el mar y en zonas de riesgo.

César Leyva
