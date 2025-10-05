Claudia Sheinbaum celebra primer año de gobierno con un compromiso por la soberanía de México

Ante miles de personas congregadas en el Zócalo de la Ciudad de México, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró su primer año de gobierno con la reiteración de su compromiso con la soberanía nacional y la lealtad a la Patria.

El discurso dado ante la multitud resaltó que México sigue siendo un país libre, independiente y soberano y la presidenta rechazó cualquier forma de injerencismo o intervencionismo extranjero.

"La Constitución ahora establece claramente que el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que atente contra nuestra integridad, independencia y soberanía", enfatizó.

Desde el histórico Zócalo, reafirmo el compromiso con el bienestar del pueblo de México y la entrega para defender la patria. Sé que vamos por el camino correcto: la Cuarta Transformación. pic.twitter.com/3GoIdEO9GE — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) October 5, 2025

SEGURIDAD CON SOBERANÍA Y RESULTADOS

La mandataria aseguró que la estrategia de seguridad nacional se diseña y aplica con total autonomía. Destacó que, gracias a esta política, los homicidios dolosos han disminuido un 32 por ciento en los últimos 12 meses, lo que representa 27 asesinatos menos cada día.

"La construcción de la paz se decide soberanamente en México. Nadie influye en ella, solo nuestra honestidad, convicción y perseverancia" , subrayó Sheinbaum.

"EL PODER ES PARA SERVIR, NO PARA ENRIQUECERSE"

En otro momento de su mensaje, la presidenta afirmó que en su gobierno la honestidad es la norma, no la excepción.

"En este México nuevo, quien traiciona al pueblo enfrenta a la justicia. El poder no es para enriquecerse, es para servir con humildad. Los recursos públicos son sagrados y se le devuelven al pueblo en forma de derechos, programas de bienestar y obras estratégicas" , declaró.

Finalmente, agradeció la lealtad y el profesionalismo del secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla, y del secretario de Marina, Raymundo Morales, por su compromiso con el país.