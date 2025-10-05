  • 24° C
Nacional / México

Muere Víctor Cruz Russek, esposo de gobernadora de Chihuahua

Era contador público con destacada participación en el sector ganadero y automotriz reconocido por ser innovador

Oct. 05, 2025
Políticos y cámaras empresariales han externado mensajes de solidaridad a la gobernadora de Chihuahua.
Este domingo se confirmó el fallecimiento de Víctor Cruz Russek, empresario chihuahuense y esposo de la gobernadora María Eugenia "Maru" Campos Galván. Cruz Russek perdió la vida tras una batalla contra el cáncer que lo mantuvo hospitalizado por varias semanas en el Hospital Ángeles de la capital del estado.

El Gobierno del Estado emitió un comunicado oficial expresando sus condolencias a la mandataria estatal y a la familia Cruz Russek, reconociendo el legado del empresario en el desarrollo económico de Chihuahua.

LÍDER DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y GANADERO 

Egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) como Contador Público, Víctor Cruz Russek fue un referente del ámbito empresarial. Presidió el Grupo CR3, uno de los conglomerados automotrices más importantes del estado, reconocido por su innovación y excelencia en el servicio.

Además, tuvo una destacada participación como productor ganadero, impulsando una visión moderna y sustentable en el sector agropecuario chihuahuense.

TRAYECTORIA Y COMPROMISO CON CHIHUAHUA 

A lo largo de su carrera, Cruz Russek participó como consejero en instituciones clave como Bancomer, Inverlat, la Universidad La Salle, la UACH y la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), dejando huella en los sectores educativo, financiero y empresarial.

En 2024, contrajo matrimonio con Maru Campos, con quien mantuvo una relación cercana y pública, marcada por el respeto mutuo y el compromiso con Chihuahua.

César Leyva
