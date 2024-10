Huracán "Milton" alcanza categoría 5 en el Golfo de México

El huracán "Milton" ha evolucionado rápidamente a categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, con vientos superiores a los 250 km/h, al noroeste de Yucatán, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Actualmente, se encuentra a 240 km al oeste de Progreso, Yucatán, y a 1.185 km al suroeste de Tampa, Florida, desplazándose hacia el este-sureste a 13 km/h.

