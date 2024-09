Huracán "John" deja 700 viviendas afectadas y 5 muertes en Guerrero, reporta AMLO

El presidente de México destacó la labor de las brigadas de ayuda y mencionó que se comenzará un censo para atender a los damnificados

Por: Marcela Islas

El Presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó este jueves durante su conferencia matutina que cinco personas perdieron la vida en el estado de Guerrero tras el paso del huracán "John".

El mandatario reportó que el fenómeno meteorológico "John", que ingresó a la costa mexicana con categoría tres, dejó también alrededor de 700 viviendas afectadas en varios municipios de la región.

APOYO A DAMNIFICADOS POR "JOHN"

López Obrador destacó que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) lograron restablecer el 95 por ciento del servicio de energía eléctrica en toda la Costa. "Afortunadamente no fueron muchos los daños en esa región; en dos pueblos se registraron cuatro fallecimientos y uno más en Acapulco, sumando cinco en total", detalló.

El presidente informó que la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, se encuentra en la zona afectada con brigadas de ayuda. "Se va a ayudar a las familias que han perdido los techos de sus viviendas", aseguró.

Además, explicó que el huracán "John" se había reactivado y se dirigía hacia la Costa Grande, afectando áreas como Zihuatanejo y Lázaro Cárdenas en Michoacán, así como el estado de Colima.

EFECTOS DE "HELENE"

El presidente también mencionó que se comenzará un censo para atender a los damnificados en dos días, una vez que cesen las lluvias y se tenga una mejor evaluación de los daños. "Aprovecho para decir a la gente que vamos a iniciar el censo para atender a los afectados", afirmó.

Por otro lado, respecto al huracán Helene, que ya pasó por la Península de Yucatán y Quintana Roo, López Obrador se mostró aliviado al mencionar que no hubo pérdidas humanas que lamentar. "Hablé con la gobernadora Mara Lezama y me informó que todo estaba bien", concluyó, deseando que el fenómeno que se dirige a Florida, en Estados Unidos, no cause estragos.