Huracán Beryl se convierte en categoría 5

En las últimas horas de este lunes 01 de julio, el huracán Beryl se destaca como "potencialmente catastrófico", al alcanzar la máxima categoría 5, en el Este del Caribe, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Actualmente el Huracán Beryl ya registra vientos de hasta 257 kilómetros por hora. Se espera que estas rachas sean "potencialmente mortales" y que la marea ciclónica impacte Jamaica a finales de esta semana.

Hurricane #Beryl Advisory 14: Beryl Becomes a Potentially Catastrophic Category 5 Hurricane In the Eastern Caribbean. Expected to Bring Life-Threatening Winds and Storm Surge To Jamaica Later This Week. https://t.co/tW4KeGe9uJ