Desaparece dinero de las cuentas bancarias de HSBC y lanza mensaje a sus clientes

La noche del lunes 27 de mayo, numerosos usuarios de la red social X, comenzaron a denunciar problemas serios con la banca de HSBC. Las quejas abarcaban desde transferencias electrónicas fallidas hasta la imposibilidad de consultar saldos a través de la aplicación móvil y en cajeros automáticos.

Desde el 25 de mayo a las 2 de la tarde, HSBC había emitido un comunicado informando sobre el mantenimiento programado, lo que parecía no haber solucionado las dificultades, por lo cual los inconvenientes reportados por los clientes del banco no fueron incidentes aislados.

"Mientras descansas, trabajamos para ti. Con el objetivo de proporcionarte un óptimo servicio, durante la madrugada del domingo 26 de mayo de 00:00 a 04:00 hrs. daremos mantenimiento a nuestros sistemas. Durante este horario tu Tarjeta de Débito HSBC no estará habilitada para operaciones en cajeros automáticos, compras en establecimientos ni transacciones por internet. Nuestras Tarjetas de Crédito HSBC estarán operando con normalidad. Agradecemos tu comprensión."

DESAPARECE DINERO DE LAS CUENTAS DE HSBC

Muchos clientes en la noche del 27 de mayo experimentaron una reducción drástica en el saldo de sus cuentas, lo que desato rumores sobre posibles hackeos o retenciones por parte del banco.Por otro lado, para esta mañana del 28 de mayo, los saldos parecían haberse normalizado.

Entre los numerosos reportes en redes sociales, algunos destacaron la gravedad del problema: "Es hora que no puedo pagar mis servicios porque no me permite hacer la transacción", "La mayoría de las noches cuando ingreso a mi banca móvil, me bajan el saldo de mi cuenta, no sé por qué lo harán, pero es alrededor de una hora que me descuentan parte de mi saldo", y "Siguen en mantenimiento?? No he podido acceder a la banca toda la mañana".

Otro usuario expresó: "Casi siempre presentan fallas en la app y tarjetas después de las 10 PM, no es novedad..." mientras que alguien más compartió su frustración diciendo: "A esas horas nunca está habilitada. Luego uno anda sufriendo por su culpa o llevándose sustos cuando uno quiere revisar su saldo y sale en cero".

En respuesta a estos comentarios, HSBC emitió un mensaje pidiendo a los usuarios afectados que se comunicaran por mensaje directo para ofrecerles asistencia personalizada: "¡Un gusto saludarte! Una disculpa por esta experiencia, por favor compártenos por Mensaje Directo mayor detalle de esta situación con alguna captura de pantalla del error para poder apoyarte".

La situación subraya la importancia de una comunicación clara y efectiva por parte de las instituciones financieras, especialmente cuando se realizan tareas de mantenimiento que pueden afectar las operaciones de sus clientes. Aunque los problemas parecen haber sido solucionados, la confianza de los usuarios puede verse comprometida si no se manejan adecuadamente estos incidentes.