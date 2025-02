Horóscopos de Nana Calistar: Estas son las novedades que tendrán los signos el 10 de febrero

Deben de prepararse los signos zodiacales, se avecinan importantes cambios. Conoce cuál es la opinión de la astróloga Nana Calistar para febrero

Por: Karla Salinas

Los horóscopos de Nana Calistar día con día nos traen nuevos mensajes sobre los cambios que veremos y todo lo que nos depara el futuro, permitiendo que estemos atentos y agradezcamos a los astros por todo lo que nos va a llegar.

Por esa razón, hoy 10 de febrero, tenemos novedades para cada uno de los signos zodiacales, por lo que deberán estar atentos. No te los pierdas, porque te detallaremos cuáles son las nuevas noticias.

¿QUÉ NOVEDADES TENDRÁN LOS SIGNOS EL 10 DE FEBRERO?

¡Ten cuidado piscis! Nana Calistar te alerta por la posible llegada de una persona del pasado que te generará preocupaciones, no permitas su ingreso a tu nueva vida, comienza a valorarte para que comiences valorar qué personas merecen estar contigo. Prepárate, porque te llegarán novedades, por lo que es posible que te llegue un nuevo amor que te hará feliz.

Seguimos con el horóscopo de acuario, si tienes pareja y se han distanciado, podría ser por tus cambios de humos, cuídate de los celos absurdos. Es momento de que nuevamente vayas en busca de cumplir tus sueños y metas, deja las banalidades a un lado.

Vamos con el signo de capricornio, para el 10 de febrero. Te recomienda que dejes de temer al cambio, puesto que dichos eventos en tu vida serán beneficiosos para ti, por lo que se prevé la llegada de alguien del pasado con quien obtendrás importantes lecciones de vida. Además, recibirás interesantes novedades de una persona importante para ti, según el portal de Nana Calistar.

Sagitario, para el signo zodiacal se vienen novedades de noticias inesperadas y propuestas indecorosas en el amor, también se recibirá la noticia de una amistad que te generara incomodidades, prepárate para que eso no afecte tu ambiente, procura no estresarte.

Para el signo escorpión, no le des tiempo a personas que no se lo merecen, recuerda que tu tiempo es muy valioso, así que no lo malgastes, comienza a valorar todas las oportunidades que te llegan y valora todo lo que tienes alrededor. Ten cuidado, porque podría surgir la mentira de una amistad muy cercana, situación que te ayudara a aprender a perdonar, así lo menciona Nana Calistar.

Para el horóscopo de libra, comienza a aprender a decir "no", es algo complicado, pero eso te ayudará a evitar que malas personas se aprovechen de tu bondad. Es posible que hayas perdido o pierdas el amor de alguien, situación que se debe por tu inseguridad o por esperar un modelo de persona que no te dará lo que mereces.

Nana Calistar, para el horóscopo de virgo, resalta que hay una gran posibilidad de hacer un viaje, además de percibir la llegada de grandes logros, y de ingresos extras. Por otro lado, un familiar tuyo, te generará un disgusto, no te estreses, no permitas que eso robe tu esencia y energía porque no lo merece.

Para el 10 de febrero, con Leo, se observa un cambio laboral que lo beneficiara, por lo que será importante que sueltes energía del pasado para que puedas llegar a las metas de corto plazo que deseas. Cuida tu corazón, se vienen momentos de tristeza por los familiares o amigos que ya no están contigo.

Seguimos con el horóscopo de cáncer, es un buen momento para que te reconcilies con quien les fallaste. Sueles ser muy seco con tu familia, aprovecha el tiempo para demostrarles tu cariño con alguna muestra de afecto, evitarás que la gente te perciba como alguien frío.

Géminis, para el 10 de febrero, se arreglarán problemas que tienes con amigos o familiares, siendo una gran sorpresa en tu vida para ti. También recibirás la llegada de una persona mayor que tú, si es de tu agrado, aprovecha la oportunidad para conocerlos en el ámbito amoroso y personal.

El signo de tauro, recibirá importantes novedades en su vida. Deberá tener cuidado en la toma de decisiones para evitar algún error importante, por lo que llegarán importantes eventos que te pondrán aprueba, además de hacerte valorar lo que ya tienes en la vida.

Por último, Nana Calistar, resalta que para aries, también habrá novedades en los siguientes días, por la posible llegada de un nuevo coche o una propiedad, puesto que se cumplirán nuevos sueños importantes. Aun así, mantente alerta por la llegada de compañeros de trabajo o amistades que te harán pasar un mal momento, así lo menciona el horóscopo del 10 de febrero.