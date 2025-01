Hermanos mexicanos crean empresa que transforma desechos textiles en ropa ecológica

Los emprendedores Mónica y Eleazar Guevara impulsan la innovación textil al reciclar desperdicios de fábricas para producir prendas sustentables

Por: César Omar Leyva

Nucycles, la empresa creada por los hermanos mexicanos Mónica y Eleazar Guevara, ha revolucionado la industria textil al fabricar ropa a partir de desechos textiles de grandes fábricas. En México, solo en la Ciudad de México, se generan 3 mil 700 millones de toneladas de desperdicio textil cada año, según estadísticas oficiales.

Con sede en Santa Ana Chiautempan, Tlaxcala, una región con tradición textil desde la época prehispánica, Nucycles busca reinventar la industria desde sus orígenes, enfocándose en la sostenibilidad y el reciclaje de materiales.

El proceso comienza con la recolección y clasificación de desechos de algodón, que posteriormente se transforman en hilos mediante maquinaria especializada. Estos hilos se utilizan para crear una variedad de productos como sombreros, camisas, bolsas, servilletas y la innovadora prenda multiusos "nupesh", que funciona como toalla, bufanda, cobija o pareo.

Mónica Guevara destacó que este proyecto de innovación textil está basado en la tradición familiar en la industria desde hace más de un siglo, pero con un enfoque en reciclaje y sostenibilidad. En entrevista con EFE, explicó que México cuenta con una cadena de reciclaje textil bien organizada, y que su familia tiene una larga trayectoria en el reciclaje de materiales. "Mi hermano lleva 24 años reciclando y hemos creado una cadena de suministro que separa y clasifica materiales para el reciclaje", señaló.

CUENTAN CON VARIOS RECONOCIMIENTOS

La empresa ha recibido importantes reconocimientos internacionales, como el premio "Innovación del Futuro" otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la organización What Design Can Do (WDCD) en 2021.

Eleazar, director general de Nucycles, recordó que la transición hacia el reciclaje de telas de algodón fue un desafío, ya que en sus inicios no existían materiales de referencia, lo que retrasó el proceso durante varios años hasta lograr la calidad deseada.

Los productos de Nucycles no solo destacan por su durabilidad, sino también por su impacto ambiental positivo. Eleazar destacó que la empresa se rige por dos principios: la calidad de sus productos y la utilización de materiales reciclados que contribuyen a reducir el uso de agua, las emisiones de CO2 y la contaminación del suelo. Uno de sus productos más destacados es el "nupesh", una prenda versátil y sustentable que demuestra el compromiso de Nucycles con la producción responsable y la innovación ecológica.

Este proyecto no solo representa un avance en la industria de la moda, sino también una apuesta por el futuro del planeta, combinando tradición, reciclaje y creatividad para ofrecer productos de alta calidad con un bajo impacto ambiental.

Con información de Aristegui Noticias.