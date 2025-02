¿Hay un monto mínimo que debes tener para evitar la cancelación de tu cuenta del Banco Bienestar?

Algunos usuarios de esta institución bancaria ignoran que existe una cantidad mínima que debe haber en la cuenta para evitar la cancelación

Por: Jesús Alvarez Mejilla

El Banco Bienestar se ha convertido en una institución bancaria de suma importancia para varios mexicanos, esto debido a que es la dependencia encargada de distribuir los recursos de los apoyos de los programas de la Secretaría del Bienestar. Sin embargo; pocos usuarios saben que la dependencia solicita un monto mínimo en las cuentas para evitar la cancelación de la misma.

A pesar de ser la dependencia encargada de distribuir los recursos de los programas sociales, es posible abrir una cuenta de ahorro o crédito para personas externas a los apoyos. Es en este aspecto que entra la Debicuenta Básica, una para personas mayores de 18 años, que necesiten servicios bancarios como disponer o depositar dinero.

¿CUÁNTO DINERO DEBO TENER EN MI CUENTA DEL BANCO BIENESTAR PARA EVITAR LA CANCELACIÓN?

Como se comentó anteriormente, el Banco Bienestar ofrece cuentas de ahorro o crédito para las personas externas a los programas, la más famosa es la Debicuenta Básica; misma que solicita un monto mínimo mensual con el fin de que no sea cancelada. Las autoridades han señalado que se requiere un monto de 2 mil pesos mensuales mínimos para que la cuenta se mantenga activa.

Por otro lado, en el resto de las cuentas o para los beneficiarios, el Banco Bienestar no solicita un monto mínimo mensual para que se mantenga activa. En las características de la Debicuenta Básica, se ha señalado que no se requiere un monto mínimo de apertura, aunque es importante mantener los 2 mil pesos dentro de la cuenta; la Debicuenta no genera intereses ni rendimientos.

¿CÓMO PUEDO ABRIR MI DEBICUENTA BÁSICA EN EL BANCO BIENESTAR?

En caso de que desees abrir tu cuenta ‘Debicuenta Básica’ del Banco Bienestar, deberás cumplir con una serie de requisitos y documentación, estos son:

tener mínimo 18 años

contar con identificación oficial vigente

comprobante de domicilio no mayor a 3 meses

CURP

Algunas de las características compartidas por las autoridades sobre la Debicuenta Básica del Banco Bienestar además de no generar intereses ni rendimientos son: