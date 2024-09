¡Hay trabajo disponible para carpinteros en la embajada de EU! Te decimos cómo aplicar

¿Buscas chamba? La embajada americana en México está buscando carpinteros, te explicamos cuáles son los requisitos y cómo postularte en pocos pasos

Por: Karla Salinas

El trabajo de carpintero se encarga de realizar labores de mantenimiento en diversas áreas, buscando realizar la reparación de ciertos espacios para que se mantengan en óptimas condiciones y con un correcto funcionamiento.

La Embajada de Estados Unidos, constantemente lanza nuevas ofertas de trabajo para todo tipo de comerciantes. Recientemente, lanzó la vacante de carpintero para el consulado en la CDMX, quédate para que puedas conocer su oferta, los beneficios y cómo podrás postularte de forma sencilla.

¿QUÉ REQUISITOS SOLICITAN EN LA EMBAJADA DE EU?

En el portal oficial del Department of State of United States of America, en su sección de empleo en embajadas, se publicó la vacante para "Trabajador de Mantenimiento en Carpintería", disponible para la embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México.

Una vacante que está ofreciendo 250 mil 139 pesos al año, recibiendo un sueldo mensual aproximado de 20 mil 844. Otro de los beneficios que se ofrecerán son seguros de médico y vida privada, días festivos en México y Estados Unidos, afiliación al IMSS, Afore e Infonavit, 17 días de vacaciones y la posibilidad de viajar al extranjero para capacitaciones.

Para poder ser uno de los seleccionados, es importante cumplir con los siguientes requisitos:

3 años de experiencia en reparación y mantenimiento.

Español fluido

Conocimientos básicos en inglés

Licencia para conducir.

Dentro de la misma vacante, se resalta que los seleccionados deberán estar disponibles para iniciar su trabajo en un lapso de 4 semanas, tiempo razonable para renunciar en su trabajo anterior para poder comenzar labores.

¿CÓMO APLICAR A LA VACANTE?

La aplicación para las vacantes en la embajada de México, es importante que realicemos una cuenta en el portal de trabajo de la embajada, de esta manera podrás ingresar todos los documentos necesarios y realizar el proceso de selección, solamente ingresa siguiendo algunos pasos:

Ingresa al portal de la embajada. Seleccione la pestaña de "Acceso", abrirá una pantalla, en caso de tener una cuenta, ingresa tu correo y contraseña. Por otro lado, da clic en la opción de "Crear una cuenta", ingresa los datos necesarios. Ingresa tu CV. De esta manera, podrás realizar el trámite y postularte a las vacantes disponibles.

Aplicando el proceso anterior, podrás postularte a los trabajos en la embajada, recuerda aplicar cada uno de los pasos, recuerda enviar todos los datos. En caso de ser seleccionado, el personal autorizado se encargará de comunicarse contigo para darte toda la información sobre tu nuevo trabajo.