"Hay mucha desinformación": AMLO asegura que minimizó la violencia electoral de 2024

En la mañanera de este viernes 14 de junio, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), dijo que en esta elección presidencial fueron menos los candidatos asesinados que en comicios pasados, donde aseveró que solo fueron seis.

López Obrador aseguró que minimizó la violencia electoral que se registró en los meses previos a los comicios del 2 de junio, donde apuntó que hay mucha desinformación al respecto.

PANORAMA

"Hablo con gente que se supone están informados y me dice ´por qué hubieron 60 candidatos asesinados´ y digo no, no hubieron sesenta, creo que fueron 6", externó AMLO.

"Fueron menos que en la elección del 2021 y menos que en la elección del 2018, y menos que en la elección del 2012 y menos que en la elección del 2006. Es una desinformación", indicó.

"Y a ver, ¿Qué pasa con los narcos ? cual era la relación del gobierno con los narcos y por qué narco presidente y ahora con lo de la Suprema Corte y el Poder Judicial", dijo AMLO.

POLÉMICA

Todo esto se dio luego de que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó la semana pasada que fueron asesinados ocho candidato, 4 precandidatos y 10 aspirantes; mientras que la organización civil Data Cívica reportó 34 asesinatos de candidatos y aspirantes.

De acuerdo con el reporte "Votar entre balas", que registra la violencia contra actores políticos por parte del crimen organizado, se registraron un total de 130 personas aspirantes, precandidatas y candidatas que sufrieron algún tipo de ataque violento por parte de la delincuencia organizada "de las que 34 fueron asesinatos".

Del resto de agresiones, que ascendieron a 96 entre el 7 de septiembre de 2023 y el 2 de junio de 2024, 40 fueron atentados a los que sobrevivieron las personas que eran el objetivo, 32 amenazas tangibles (en mantas, videos, o que provocaron la renuncia a la candidatura), 14 ataques armados donde alguien más murió y 10 secuestros.