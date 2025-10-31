  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 31 De Octubre Del 2025
Nacional / México

Guionista de TV Azteca es acusado de asesinar a una mujer; intentó suicidarse tras el crimen

Dentro del inmueble en Álvaro Obregón se encontraron rastros de sangre en el piso, muebles desordenados y el arma blanca utilizada para autolesionarse

Oct. 31, 2025
La noche del jueves 30 de octubre, un brutal crimen conmocionó a los habitantes de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México.

BRUTAL FEMINICIDIO EN CDMX

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez, una mujer identificada como Daniela fue asesinada violentamente dentro de un domicilio, presuntamente a manos de Samuel Francisco García, quien se presenta como guionista de TV Azteca y colaborador en proyectos con Netflix.

Según los primeros reportes, García habría atacado a la víctima a golpes hasta provocarle la muerte. Después del homicidio, el hombre intentó incendiar la vivienda con el propósito de eliminar rastros del crimen y dificultar las investigaciones.

INTENTA INCENDIAR LA CASA Y SUICIDARSE TRAS EL CRIMEN

Momentos después, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) llegaron al lugar tras recibir un reporte de incendio y hallaron una escena dantesca: el cuerpo de la mujer sin vida y al presunto agresor gravemente herido, tras haberse cortado el cuello con un cuchillo en un aparente intento de suicidio.

En las imágenes difundidas por Jiménez se observa a Samuel tendido sobre una camilla, con gasas ensangrentadas alrededor del cuello, semiconsciente y con el torso desnudo.

Dentro del inmueble se encontraron rastros de sangre en el piso, muebles desordenados y el arma blanca utilizada para autolesionarse.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la relación que existía entre el presunto feminicida y la víctima, ni el motivo que habría originado el violento ataque.

El hombre fue trasladado bajo custodia policial a un hospital, donde permanece internado y en calidad de detenido.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por el delito de feminicidio, mientras peritos y agentes ministeriales continúan recabando pruebas en la escena.

Este nuevo caso de violencia extrema ha vuelto a encender las alarmas sobre la creciente ola de feminicidios en la capital del país.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


