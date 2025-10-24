  • 24° C
Nacional / México

Guaymas está de suerte: cae segundo premio de la Lotería Nacional

La cantidad asegura, al menos, una buena temporada de tranquilidad, sin las presiones cotidianas; si ganó, sea sabio con sus recursos

Oct. 24, 2025
Seguramente la vida le va a cambiar, mucho o poco, al afortunado ganador del segundo premio de la Lotería Nacional, celebrado la tarde de este viernes 24 de octubre en la Ciudad de México, y cuyo billete celebra el 80 aniversario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Cómo no, si ese dinero no le viene mal, ya que podrá “respirar” con mayor tranquilidad en su día a día, máxime si es inteligente para administrar su dinero.

Y nuevamente la suerte está del lado de Sonora, pues el segundo premio del Sorteo Superior número 2862 cayó en el puerto de Guaymas.

El afortunadísimo poseedor del número 59904, de las series 1 y 2, se vendieron en la porteña ciudad, así que quien tenga uno de los vigésimos o “cachitos”, pues vaya abriendo cuenta en banco.

ASÍ SE PARTICIPA EN LA LOTERÍA NACIONAL

Si está interesado en participar en la Lotería Nacional, bueno puede adquirir una serie, que consta de 20 boletos, vigésimos o “cachitos”, con un costo que dependerá del tipo de sorteo.

También puede comprar sus boletos a través de la aplicación “Tu Lotero”, descargándola de las tiendas virtuales autorizadas.

Ahora que si compró para este viernes, bueno aquí le dejamos en ENLACE para que revise si se ganó un dinerito.

¡Felicidades a los ganadores!

Edel Osuna
