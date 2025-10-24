Feria de la Hojaldra 2025: Fecha, horarios y todo lo que debes saber del evento

Durante los meses de octubre y noviembre, la cocina mexicana se viste de tradición y sabor. Entre los platillos y postres típicos que destacan en esta temporada, las hojaldras poblanas cobran un papel protagónico como una deliciosa alternativa al clásico pan de muerto. Este 2025, la ciudad de Puebla celebra su tradicional Feria de la Hojaldra, un evento que busca mantener viva una de las preparaciones más queridas de la temporada.

UN HOMENAJE AL ARTE PANADERO POBLANO

La hojaldra, nombre con el que se conoce al pan de muerto en estados como Puebla y Tlaxcala, recibe su nombre por la técnica con la que se elabora: la masa hojaldrada. De acuerdo con el Diccionario Gastronómico Larousse Cocina, esta preparación se distingue por su textura suave por dentro y un exterior ligeramente crujiente, gracias al uso de mantequilla y masas laminadas.

La Feria de la Hojaldra 2025 reunirá a más de diez panaderos y expositores locales, todos especializados en la elaboración artesanal de este pan. El propósito del evento es impulsar a las panaderías familiares, ofrecer al público una amplia variedad de sabores y mantener viva la tradición de preparar este emblema culinario poblano.

SABORES TRADICIONALES Y PROPUESTAS GOURMET

Los visitantes podrán disfrutar de hojaldras clásicas cubiertas con azúcar o ajonjolí, así como versiones innovadoras con rellenos de crema de avellana, queso con zarzamora, mazapán, nata con nuez o chocolate. Además, se presentarán piezas decoradas con glaseados y detalles inspirados en la talavera poblana, una de las artesanías más representativas del estado.

Los precios oscilarán entre 30 y 300 pesos, dependiendo del tamaño y la elaboración de cada pieza. El acceso al evento será gratuito, gracias a la organización de la Unión de Tahoneros de Puebla en colaboración con autoridades locales.

FECHAS, UBICACIÓN Y HORARIOS

La Feria de la Hojaldra 2025 se llevará a cabo del 29 de octubre al 1 de noviembre en el Parque del Carmen, también conocido como Jardín del Carmen, ubicado en la calle 16 de Septiembre entre 15 y 17 Oriente, en la ciudad de Puebla. El horario será de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Durante los cuatro días del evento, se espera la venta de más de 20 mil piezas de hojaldras en sus distintas presentaciones, convirtiéndose en una cita imperdible para quienes deseen celebrar el Día de Muertos rodeados de historia, tradición y pan recién horneado.