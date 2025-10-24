Funcionaria de Puebla renuncia "por motivos personales" tras ser vinculada al CJNG

La Secretaría del Bienestar del estado de Puebla informó este 24 de octubre de 2025 sobre la renuncia voluntaria de Anallely López Hernández, delegada de la microrregión 8 con sede en Libres, luego de que su nombre fuera vinculado con presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A través de un comunicado oficial, la dependencia estatal precisó que la funcionaria presentó su "separación voluntaria del cargo por decisión personal", destacando que el gobierno poblano continuará trabajando bajo los principios de transparencia, honestidad y servicio al pueblo.

La Secretaría del Bienestar puntualizó además que "será responsabilidad de las autoridades competentes determinar lo que en derecho corresponda", deslindándose de cualquier implicación en los señalamientos que rodean a la exdelegada.

ACUSACIONES CONTRA ANALLELY LÓPEZ HERNÁNDEZ

El nombre de López Hernández cobró notoriedad esta semana, luego de que en una conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum se le cuestionara sobre la supuesta detención de la delegada poblana, presuntamente en posesión de armas exclusivas del Ejército y estupefacientes.

Aunque hasta el momento no se ha confirmado ninguna detención oficial, las acusaciones generaron gran controversia en el ámbito político y mediático local.

VIDA DE LUJOS Y POLÉMICA EN REDES SOCIALES

Egresada en diciembre de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) como licenciada en Derecho, Anallely López Hernández había sido criticada por presumir una vida de lujos en redes sociales, donde compartía fotografías de viajes, regalos de marcas exclusivas y automóviles de alta gama.

De acuerdo con registros públicos, el salario mensual de la funcionaria ascendía a 19 mil 444 pesos, cifra que resulta incongruente con el nivel de vida mostrado en su cuenta de Instagram.

Entre sus publicaciones más comentadas se encuentra una imagen en la que aparece a bordo de una Jeep Wrangler Rubicon gris, valuada en más de un millón de pesos, presuntamente recibida como obsequio a inicios de octubre.