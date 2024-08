¿Grabar a un policía es delito? el Código Penal Federal lo explica

En los últimos años es más habitual ver que personas graban a policías mientras cumplen sus funciones, algunas ocasiones de manera correcta y otras incumpliendo con su deber. Dentro de muchos de estos clips; se puede escuchar al elemento decirle al ciudadano que no se le puede grabar pues es un delito, algo que ha generado dudas entre los usuarios y que el Código Penal Federal ha decidido responder.













¿PUEDO GRABAR A UN POLICÍA?





Aunque en muchas ocasiones se ha escuchado por parte de uniformados que grabarlos mientras cumplen su trabajo es un delito, lo cierto es que el Código Penal Federal no establece como una falta el grabar a un policía, aunque se debe tener cuidado, ya que esto no aplica en el caso de un ciudadano; en el caso de tomar video de ciudadano podría terminar en una situación legal.













Las autoridades señalan que las personas tienen la facultad para grabar a un policía cuando considere que no cumple con sus funciones, sin embargo, está acción no debe en ningún momento impedir que cumpla con las mismas. Los videos pueden ser usados como pruebas; pero no se debe interrumpir en ningún momento la labor del uniformado, sin importar si es correcta o no.













Las grabaciones podrán presentarse ante el Ministerio Público como una prueba, en donde se determinará si el servidor público realizó lo correcto o no, incluso se puede determinar si la persona que tomó el video influyó en la realización de las funciones. También es importante señalar que no se te puede retirar el teléfono pues estarían incumpliendo con sus funciones.