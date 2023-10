Gobierno Federal presentará propuesta legal por dictamen de Semarnat en Río Sonora

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que el Gobierno Federal tendrá una reunión con las autoridades responsables para establecer las estrategias y acciones legales a seguir por los daños causados en el Río Sonora, causados por el derrame de 40 mil metros cúbicos de lixiviado de sulfato de cobree acidulado, en agosto de 2014.

"Esto es parte de un plan de desarrollo integral en Cananea, que se ha avanzado en lo que tiene que ver con salud, agua, el reconocimiento de pensiones para trabajadores, y hay temas pendientes, uno es el del derrame del Río Sonora y los daños que ocasionó", enfatizó el mandatario.

DICTAMEN DE SEMARNAT SOBRE RÍO SONORA

Tras el dictamen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sobre el impacto de los metales pesados causados por la mina Buenavista del Cobre, en el que estableció que persiste la contaminación en agua, aire, flora y fauna, así como metales pesados por arriba de la norma a pesar de la remediación que posteriormente se hizo.

"Estamos resolviendo, buscando opciones alternativas, pero se necesitaba el dictamen, que se dio hace como 15 días. Vamos a tener una reunión, ya acordamos con la procuradora de Medio Ambiente para ponernos de acuerdo y también escuchar la opinión del gobernador Durazo, de las autoridades municipales para ver qué hacemos, qué es lo que se puede proponer a la empresa y cómo actuar legalmente", aseguró.

López Obrador recalcó que todavía no se tiene un plan específico, solo el dictamen sobre los daños y la demostración de que el Fideicomiso que se hizo en ese entonces no fue suficiente y no se aplicó todo el recurso, y señaló que no hay transparencia en el recurso.

¿CUÁNDO DARÁ AMLO INFORMACIÓN SOBRE EL CASO RÍO SONORA?

Destacó que será dentro 15 días cuando tendrán una propuesta, mencionó también que mañana tendrá una reunión con el gobernador Alfonso Durazo para hablar sobre varios temas sobre Sonora, ente ellos dictamen sobre la contaminación del Río.

El presidente informó que primero hablarán del tema entre ellos y después se buscará a Grupo México.

"Primero entre nosotros y luego vamos a buscar la comunicación con la empresa", aseguró.